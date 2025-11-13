Foxconn, cel mai mare producător de electronice la comandă din lume și principal furnizor al Nvidia și Apple, a anunțat o perspectivă optimistă privind piața inteligenței artificiale (AI) pentru următorii ani, indicând că acest segment va deveni un motor principal de creștere până în 2026, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania a dezvăluit, de asemenea, că va face un anunț legat de OpenAI săptămâna viitoare, în cadrul evenimentului său tehnologic anual de la Taipei.

„Judecând după ce vedem acum, sunt foarte optimist cu privire la piața AI din anul viitor”, a declarat președintele Foxconn, Young Liu, în cadrul unei conferințe cu investitorii. El a adăugat că importanța inteligenței artificiale va crește masiv în 2025, însă compania va rămâne prudentă în fața posibilelor riscuri geopolitice și a fluctuațiilor valutare.

Foxconn, cunoscută oficial sub numele Hon Hai Precision Industry, produce servere pentru Nvidia și este principalul asamblator de iPhone-uri pentru Apple. În ultimul an, compania a beneficiat de creșterea masivă a cererii pentru infrastructură AI, pe fondul investițiilor uriașe realizate de companii precum Amazon, Microsoft și Google în extinderea centrelor de date și a capacităților de cercetare în domeniul inteligenței artificiale.

Liu a subliniat că industria AI se află abia la începutul dezvoltării sale. „Dezvoltarea AI este încă la început”, a spus el, respingând ideea că investițiile masive ar putea genera o bulă speculativă similară cu cea a industriei internetului din anii 2000.

Potrivit raportului financiar publicat miercuri, profitul net al Foxconn a crescut cu 17% în trimestrul al treilea, depășind așteptările pieței. Compania a raportat un profit de 1,89 miliarde de dolari americani pentru perioada iulie-septembrie, peste estimarea medie de 1,65 miliarde de dolari, potrivit datelor LSEG.

Veniturile diviziei de cloud și rețelistică, care include serverele AI, au depășit pentru al doilea trimestru consecutiv veniturile generate de segmentul electronicelor inteligente de consum – precum iPhone-urile. Foxconn estimează o creștere semnificativă a veniturilor și în trimestrul al patrulea, susținută de cererea constantă pentru servere AI.

Compania a menținut totodată proiecția unei creșteri anuale puternice, în linie cu estimările comunicate în august, fără a oferi însă cifre precise. Foxconn nu furnizează ghidaje numerice pentru performanța sa trimestrială sau anuală.

Foxconn va organiza săptămâna viitoare Tech Day, evenimentul său anual de prezentare a inovațiilor tehnologice, în cadrul căruia președintele Liu a anunțat că va fi făcut un anunț legat de OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGPT. Nu au fost oferite detalii suplimentare despre natura colaborării, iar OpenAI nu a comentat deocamdată informația.

Creșterea cererii pentru tehnologie AI a impulsionat performanțele financiare ale grupului taiwanez, care în octombrie raportase deja venituri trimestriale peste așteptări. Foxconn este unul dintre principalii furnizori globali de echipamente pentru centre de date bazate pe tehnologie Nvidia, folosite pentru instruirea și operarea modelelor de inteligență artificială.

Pe lângă investițiile în AI, compania își extinde și activitatea în domeniul vehiculelor electrice, pe care îl consideră o direcție strategică de dezvoltare pe termen lung. Proiectele nu au fost însă lipsite de provocări: în august, Foxconn a anunțat vânzarea unei foste fabrici auto din Lordstown, Ohio, pentru 375 milioane de dolari, incluzând echipamentele achiziționate anterior pentru producția de mașini electrice.

Acțiunile Foxconn au crescut cu 36% de la începutul anului, depășind avansul de 21% înregistrat de indicele general al bursei din Taiwan. În ziua publicării rezultatelor financiare, titlurile companiei s-au apreciat cu 1,8%, semn al încrederii investitorilor în potențialul AI ca motor de creștere.

„Ne așteptăm ca anul 2026 să fie un punct de inflexiune pentru cererea globală de tehnologie AI”, a afirmat Liu, adăugând că Foxconn își consolidează poziția de furnizor esențial pentru companiile care construiesc infrastructura viitorului digital.