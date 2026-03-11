Europa încearcă tot mai insistent să-și recâștige controlul asupra infrastructurii tehnologice critice, iar Germania ar putea face un pas important în această direcție.

Start-up-ul Polarise pregătește construirea unui nou centru de date dedicat inteligenței artificiale, cu o capacitate inițială de 30 MW, proiect care ar putea dubla capacitatea de calcul operată local în Germania.

Potrivit informațiilor obținute de Reuters, centrul de date ar urma să fie construit în orașul bavarez Amberg și ar trebui să devină operațional la mijlocul anului 2027, potrivit Mediafax.

Proiectul ar putea fi însă doar începutul. Compania spune că infrastructura ar putea fi extinsă treptat până la 120 MW, ceea ce ar transforma facilitatea într-unul dintre cele mai mari centre de date din Germania.

Contextul este unul sensibil. În prezent, o parte importantă a infrastructurii digitale europene este operată de companii din afara continentului.

Conform datelor furnizate de grupul german de lobby Bitkom, centrele de date dedicate inteligenței artificiale din Germania aveau la sfârșitul anului trecut o capacitate totală de aproximativ 530 MW. O mare parte din aceasta era însă controlată de furnizori non-germani.

În acest context, mai multe guverne europene încearcă să își consolideze controlul asupra datelor și infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

Motivele sunt multiple: tensiunile geopolitice, disputele comerciale, dar și diferențele tot mai mari dintre reglementările privind conținutul online în diferite regiuni ale lumii.

Un proiect comparabil cu marile centre de date ale Big Tech

Planurile Polarise nu au mai fost raportate anterior. Dacă vor fi realizate integral, acestea ar putea plasa compania într-o categorie în care, de regulă, operează doar giganții tehnologici.

De exemplu, marile companii din tehnologie – precum Google sau Amazon Web Services – construiesc în mod obișnuit centre de date cu o capacitate de aproximativ 100 MW sau chiar mai mare.

Polarise nu a oferit însă detalii despre valoarea totală a investiției necesare pentru proiectul din Amberg.

„Volumul final al investiției depinde în mare măsură de numărul de clienți care își instalează propriile servere sau închiriază putere de calcul”, a explicat Marc Gazivoda, directorul de marketing al Polarise.

Acesta a precizat că proiectul nu a primit subvenții din partea statului. În plus, investiția finală ar putea varia semnificativ în funcție de cererea din piață.

Costuri de sute de milioane de euro pentru prima etapă

O sursă apropiată companiei a declarat că prima fază a proiectului ar urma să coste „sute de milioane de euro”. Estimarea include infrastructura principală a centrului de date, dar nu și cipurile utilizate pentru puterea de calcul.

Costul total ar putea crește semnificativ în funcție de numărul și tipul de cipuri instalate, a adăugat aceeași sursă.

Pentru a înțelege mai bine dimensiunea investiției, merită menționat un proiect recent al companiei. În februarie, Polarise a deschis la München un centru de date de 12 MW, evaluat la aproximativ 1 miliard de euro, potrivit unei estimări realizate de Deutsche Telekom.

Acea facilitate a avut deja un impact major: a dublat capacitatea de calcul operată local în Germania.

Energia, o problemă tot mai importantă pentru centrele de date

Pe măsură ce cererea pentru putere de calcul crește, costurile energetice devin un subiect central pentru industria centrelor de date. Situația este amplificată și de creșterea prețului petrolului, care a depășit pragul de 100 de dolari pe baril.

Pentru a limita impactul energetic, Polarise a anunțat că va colabora cu partenerul WV Energie pentru alimentarea centrului de date.

Compania va instala un parc eolian și unul solar dedicate facilității, iar sistemul energetic va include și baterii pentru stocarea temporară a energiei electrice. Scopul este asigurarea unei alimentări stabile pentru infrastructura de calcul, cunoscută pentru consumul foarte ridicat de energie.