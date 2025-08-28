Google avertizează 2,5 miliarde de utilizatori Gmail să îşi schimbe parolele, după atacuri cibernetice

Google a emis un avertisment pentru majoritatea celor 2,5 miliarde de utilizatori ai Gmail, cerându-le să îşi actualizeze parolele şi să îşi consolideze securitatea conturilor, după ce hackeri au reuşit un număr semnificativ de ”intruziuni cu succes”, transmite New York Post, potrivit News.ro.

Compania recomandă activarea autentificării în doi paşi şi vigilenţă sporită la emailurile suspecte.

Atacatorii cibernetici obţin adesea parolele Gmail prin trimiterea unor mesaje cu linkuri către pagini de autentificare false sau prin păcălirea utilizatorilor să îşi dezvăluie codurile de securitate. Deşi mulţi folosesc parole puternice şi unice, doar o treime dintre utilizatori le actualizează regulat, arată datele Google.

Separat, compania a avertizat recent şi în legătură cu o breşă ce a vizat baza sa de date Salesforce, exploatată prin atacuri de tip ”social engineering”, în care hackerii s-au prezentat drept tehnicieni IT.

Gruparea ShinyHunters, cunoscută pentru atacuri asupra AT&T, Microsoft, Santander şi Ticketmaster, este suspectată că ar putea trece la tactici de şantaj mai agresive, inclusiv prin lansarea unui site dedicat scurgerilor de date.