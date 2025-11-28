Google restricționează accesul la Gemini 3 pentru utilizatorii fără abonament la doar o săptămână după lansare

La doar o săptămână după lansarea noului model Gemini 3, Google anunţă restricţionarea accesului pentru utilizatorii care îl folosesc fără să plătească abonament, transmite News.ro.

Conform companiei, limitarea vizează modelul de generare a imaginilor Nano Banana Pro, unde cei care-l folosesc gratuit mai au doar două comenzi pe zi, de la trei.

Neoficial, se pare că limitări similare au fost impuse şi pentru Gemini 3 Pro în cazul utilizatorilor care folosesc versiunea gratuită.

Aici însă lucrurile sunt mai puţin clare în mod intenţionat, gigantul american evitând să spună dacă a modificat limita impusă iniţial. Cert este că unii dintre utilizatori se plâng că nu mai au cele cinci utilizări zilnice promise de Google.

La fel ca OpenAI înaintea sa, Google justifică restricţiile prin nivelul mare de folosire, care generează un consum ridicat de energie.

Dincolo de asta, restricţiile impuse conturilor gratuite pot fi şi parte a unei strategii de a forţa utilizatorii să plătească abonament.

De cealaltă parte, utilizatorii pot aplica propriile strategii în faţa marilor companii de de inteligenţă artificială: aceştia pot folosi mai multe soluţii de AI în paralel, beneficiind de comenzile gratuite pe care le au la dispoziţie în fiecare caz.