Grupul american Meta a început să suprime conturile utilizatorilor sub 16 ani din Australia

Gigantul tehnologic american Meta a anunţat joi că a început să suprime conturile utilizatorilor australieni sub 16 ani de pe Instagram, Threads şi Facebook, înainte de intrarea în vigoare, pe 10 decembrie, a legii prin care Australia interzice reţelele sociale pentru aceşti minori, informează AFP, transmite Agerpres.

Meta cere magazinelor de aplicații să verifice vârsta utilizatorilor

„Punem totul în aplicare pentru a suprima înainte de 10 decembrie toate conturile unor utilizatori pe care noi îi estimăm ca având vârste sub 16 ani, însă conformarea cu legea va fi un proces continuu în mai multe etape”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului.

El a precizat că aceiaşi utilizatori se pot în continuare înregistra şi descărca istoricul lor online. Iar „înainte să împliniţi 16 ani, noi vă vom informa că veţi fi în curând autorizaţi să redobândiţi accesul la aceste platforme şi conţinuturile voastre vor fi restabilite aşa cum le-aţi lăsat”, a adăugat grupul.

Meta a cerut ca mai degrabă magazinele de aplicaţii (precum App Store sau Google Play Store) să fie declarate responsabile pentru verificarea vârstei utilizatorilor şi nu reţelele sociale. Ceea ce „ar evita ca adolescenţii să fie nevoiţi să-şi verifice vârsta de mai multe ori pe diferite aplicaţii”, susţine societatea.

YouTube: Interzicerea iminentă este „hazardată”

Gigantul de streaming video YouTube a calificat miercuri drept „hazardată” interzicerea iminentă a reţelelor sociale pentru cei sub 16 ani în Australia, o premieră mondială apărată de guvernul de la Canberra, care vede în această interdicţie un scut în faţa algoritmilor „prădători”.

YouTube a dat asigurări că toţi utilizatorii săi cu vârste sub 16 ani vor fi automat excluşi pe 10 decembrie. El va determina cine este vizat, bazându-se pe vârstele indicate de internauţi pe conturile lor Google, ce servesc la conectarea pe YouTube. Guvernul australian a recunoscut că interdicţia va fi departe de a fi perfectă la început şi că unii utilizatori minori se vor strecura prin „ochiurile plasei” înainte ca sistemul să fie ameliorat.



Operatorii care încalcă regulile se vor expune unor amenzi de aproape 50 de milioane de dolari australieni (28 de milioane de euro) dacă nu vor demonstra „progrese rezonabile” pentru a se conforma. Însă acest conceput nu a fost explicat în mod clar de autorităţi. Prim-ministrul australian Anthony Albanese a calificat reţelele sociale drept „platforme de presiune socială, vectori de anxietate, un instrument pentru escroci şi, mai rău, pentru prădătorii online”.