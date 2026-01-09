dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Guvernul britanic critică decizia X de a face funcția de generare a imaginilor din Grok disponibilă doar pentru abonații plătitori: „Nu este o soluție, ci o insultă la adresa victimelor”

Redacția TechRider
9 ianuarie 2026
Grok inteligență artificială
Credit foto: David Talukdar / Zuma Press / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Un purtător de cuvânt al premierului britanic a criticat decizia platformei X de a face funcția I.A. care generează imagini disponibilă doar pentru membrii plătitori de abonament, afirmând că măsura nu reprezintă o soluție, potrivit Mediafax.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

„Asta pur și simplu transformă o funcție de inteligență artificială ce permite crearea de imagini ilegale într-un serviciu premium. Nu este o soluție. De fapt, este o insultă la adresa victimelor misoginiei și violenței sexuale. Ceea ce dovedește este că X poate acționa rapid atunci când dorește”, a transmis vineri un purtător de cuvânt al premierului Starmer, citat de Politico.

Joi, Keir Starmer a anunțat că guvernul britanic va lua măsuri pe fondul scandalului imaginilor sexuale generate de Grok, asistentul I.A. al platformei X. „Este rușinos, este dezgustător și nu trebuie tolerat. X trebuie să se ocupe de asta, iar Ofcom (n.r. – autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor) are sprijinul nostru deplin pentru a lua măsuri în legătură cu asta”, declara premierul.

Vineri, X a restricționat utilizarea funcției respective astfel încât doar abonații plătitori să beneficieze de aceasta, punctând că măsura „ajută la asigurarea utilizării responsabile în timp ce continuăm să rafinăm lucrurile”.

În ultimele săptămâni, chatobotul Grok a fost folosit pentru a genera imagini sexuale neconsensuale, inclusiv cu femei și copii.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...