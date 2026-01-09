Guvernul britanic critică decizia X de a face funcția de generare a imaginilor din Grok disponibilă doar pentru abonații plătitori: „Nu este o soluție, ci o insultă la adresa victimelor”

Un purtător de cuvânt al premierului britanic a criticat decizia platformei X de a face funcția I.A. care generează imagini disponibilă doar pentru membrii plătitori de abonament, afirmând că măsura nu reprezintă o soluție, potrivit Mediafax.

„Asta pur și simplu transformă o funcție de inteligență artificială ce permite crearea de imagini ilegale într-un serviciu premium. Nu este o soluție. De fapt, este o insultă la adresa victimelor misoginiei și violenței sexuale. Ceea ce dovedește este că X poate acționa rapid atunci când dorește”, a transmis vineri un purtător de cuvânt al premierului Starmer, citat de Politico.

Joi, Keir Starmer a anunțat că guvernul britanic va lua măsuri pe fondul scandalului imaginilor sexuale generate de Grok, asistentul I.A. al platformei X. „Este rușinos, este dezgustător și nu trebuie tolerat. X trebuie să se ocupe de asta, iar Ofcom (n.r. – autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor) are sprijinul nostru deplin pentru a lua măsuri în legătură cu asta”, declara premierul.

Vineri, X a restricționat utilizarea funcției respective astfel încât doar abonații plătitori să beneficieze de aceasta, punctând că măsura „ajută la asigurarea utilizării responsabile în timp ce continuăm să rafinăm lucrurile”.

În ultimele săptămâni, chatobotul Grok a fost folosit pentru a genera imagini sexuale neconsensuale, inclusiv cu femei și copii.