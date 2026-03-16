Perimetrul de grafit din zona Baia de Fier, județul Gorj, aflat în portofoliul companiei de stat Salrom, a fost scos de pe lista minelor care urmau să fie închise și ecologizate.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Decizia deschide practic calea pentru reluarea exploatării resurselor, într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să își securizeze accesul la materii prime critice pentru baterii și tehnologii avansate.

Măsura apare într-un proiect de Hotărâre de Guvern care elimină două poziții din Lista minelor ce urmau să fie închise definitiv, potrivit Economedia.

Documentul prevede explicit:

„Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

ART. I. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1008/2006 privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a IX-a, se modifică după cum urmează:

La punctul XV, Poziția 51 din Lista minelor și carierelor care se închid în etapa a IX-a, se abrogă”.

Poziția 51 se referă chiar la perimetrele Cătălinu și Ungurelașu din zona Baia de Fier. Practic, prin această abrogare, statul renunță la planul de închidere definitivă a exploatării. Dacă procesul de ecologizare ar fi continuat, orice exploatare viitoare ar fi devenit imposibilă.

Decizia nu este întâmplătoare. Autoritățile consideră că resursele de grafit din zonă au devenit strategice, mai ales în contextul transformărilor industriale din Europa.

În nota de fundamentare a proiectului de hotărâre, Guvernul leagă direct redeschiderea perimetrului de obiectivul Uniunii Europene de a-și consolida lanțurile interne de aprovizionare cu materii prime esențiale pentru industria auto și pentru noile tehnologii.

„Se pune accent pe ranforsarea lanțurilor de aprovizionare ale UE, cu o localizare accentuată acestora la nivel național pentru tehnologiile energetice curate, asigurându-se resursele necesare pentru utilizarea în bateriile pentru vehicule electrice și alte soluții de stocare a energiei ce poate asigura statutului roman o cotă de piață foarte importantă ulterior reluării exploatării grafitului din zăcământul de la Baia de Fier. Reluarea activității miniere în arealul Baia de Fier va asigura materie primă pentru o gamă foarte variată de produse specifice tehnologiilor avansate din industriile auto (baterii pentru vehicule electrice), electronică (producerea grafenei) și constructoare de mașini”, se arată în document.

Venituri estimate la sute de milioane de dolari

Potrivit estimărilor guvernamentale, reluarea exploatării ar putea genera venituri importante pentru compania de stat SNS Salrom, dar și pentru bugetul public.

„În condițiile actuale ale pieței și la nivelul actual al prețului grafitului pur, de aproximativ 20.000 USD/tonă, reluarea activității în perimetrul Ungurelașu – Polovragi în cadrul implementării de către SNS SALROM a proiectului strategic menționat anterior, cu atingerea țintei de producție de 15.000 tone/an stabilite în proiect, poate genera companiei venituri de aproximativ 300 de milioane de dolari anual, cu o contribuție însemnată la bugetul de stat prin plata taxelor și redevențelor și a dividendelor”, se arată în nota de fundamentare.

Grafitul, materie critică pentru baterii

Interesul pentru grafit nu este deloc întâmplător. Uniunea Europeană a clasificat grafitul natural drept materie primă critică, deoarece acesta reprezintă componenta principală a anozilor din bateriile Li-ion, utilizate în vehicule electrice și în sistemele de stocare a energiei.

În prezent, peste 90% din grafitul folosit în UE provine din China, ceea ce este considerat un risc major pentru securitatea economică și industrială a blocului comunitar.

Pentru a reduce această dependență, Uniunea Europeană a adoptat anul trecut Critical Raw Materials Act (CRMA), care stabilește obiective clare:

până în 2030, cel puțin 10% din consumul anual de materii prime strategice al UE trebuie să provină din extracție internă

cel puțin 40% din consumul anual trebuie să fie procesat în interiorul Uniunii Europene

În acest context, perimetrele de grafit din România capătă o importanță strategică pentru Bruxelles. Redeschiderea exploatării la Baia de Fier este văzută drept un pas în această direcție.

După eliminarea din lista minelor care urmau să fie închise, statul român poate concesiona exploatarea resurselor de grafit din cele două perimetre către investitori, fie din țară, fie din străinătate. Prioritatea ar urma să fie însă companiile din Uniunea Europeană, în linie cu strategia de securizare a lanțurilor de aprovizionare.