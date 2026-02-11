Hanwha Aerospace România a demarat lucrările de construcție pentru noua fabrică de vehicule blindate din localitatea Petrești, județul Dâmbovița, unitate în care vor fi produse obuzierele autopropulsate K9 și vehiculele de realimentare cu muniție K10 destinate Armatei României, se arată într-un comunicat emis de compania sud-coreeană.

Proiectul marchează prima investiție industrială a grupului sud-coreean în Europa și deschide perspectiva unui parteneriat strategic pe termen lung cu România.

Prima platformă de producție a companiei din Europa

Noua facilitate, denumită Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, va deveni prima platformă de producție a companiei pe continent și este gândită ca un hub regional pentru sisteme terestre avansate. Investiția susține ambiția României de a-și consolida industria de apărare și de a se poziționa ca furnizor relevant în ecosistemul european și NATO.

La evenimentul care a marcat începerea lucrărilor au participat oficiali români și sud-coreeni, printre care consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius-Gabriel Lazurca, viceprim-ministrul Tánczos Barna, ministrul Economiei, Ambrozie-Irineu Darău, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, precum și reprezentanți ai autorităților sud-coreene din domeniul achizițiilor pentru apărare.

Producție locală și transfer de tehnologie

Potrivit conducerii companiei, fabrica din Dâmbovița nu va fi doar o linie de asamblare, ci un centru integrat care va acoperi întreg ciclul de viață al sistemelor produse, de la asamblare și integrare, până la testare, mentenanță și suport tehnic.

„Începerea lucrărilor reprezintă mai mult decât construcția unei facilități industriale. Este fundamentul transformării Hanwha Aerospace România într-o companie de apărare cu adevărat românească și un hub strategic pentru cooperarea pe termen lung între țările noastre”, a declarat Jae-il Son, președinte și CEO al Hanwha Aerospace.

Unitatea va avea o suprafață de aproximativ 181.000 de metri pătrați și va include linii moderne de producție, facilități de testare și validare, un poligon propriu de aproape 1,8 kilometri, precum și laboratoare de cercetare-dezvoltare.

Într-o primă etapă, aici vor fi produse local obuzierele autopropulsate K9, calibru 155 mm/52, și vehiculele K10 pentru realimentarea cu muniție. Compania își propune atingerea unui grad de localizare de până la 80%, prin implicarea industriei românești în lanțul de furnizori și prin transfer de tehnologie.

Posibilă extindere către alte sisteme militare

Pe termen lung, H-ACE Europe ar putea deveni un centru regional pentru producția unei game mai largi de sisteme terestre, inclusiv vehicule de luptă ale infanteriei (IFV), sisteme de lovire de precizie cu rază lungă și vehicule terestre fără echipaj.

O astfel de extindere, corelată cu eventuale programe viitoare de înzestrare, ar putea genera până la 2.000 de locuri de muncă directe și indirecte, potrivit estimărilor companiei, contribuind la consolidarea bazei industriale de apărare a României.

În prezent, Hanwha Aerospace colaborează deja cu peste 30 de parteneri români, în cadrul unei strategii care vizează integrarea companiilor locale în lanțul global de aprovizionare al grupului sud-coreean.

Contractul pentru obuzierele K9

În iulie 2024, România a semnat un contract cu Hanwha Aerospace pentru achiziția a 54 de obuziere autopropulsate K9 și 36 de vehicule K10. Prin această achiziție, România a devenit al zecelea stat membru al „K9 User Club” și al șaselea stat NATO care operează acest sistem de artilerie.

Înființată în 2025, Hanwha Aerospace România este subsidiara locală a grupului sud-coreean și are ca obiectiv dezvoltarea producției locale, asigurarea mentenanței și susținerea programelor de modernizare a forțelor terestre române, în cooperare cu industria națională.