Inteligența artificială schimbă rapid modul în care se fac filmele la Hollywood, dar dezbaterea este departe de a fi închisă. Deși tehnologia avansează într-un ritm accelerat, mulți din industrie cred că nu poate înlocui ceea ce contează cel mai mult: creativitatea umană.

Tema a fost intens discutată la ediția din 2026 a South by Southwest (SXSW), eveniment desfășurat între 12 și 18 martie în Austin, Texas, unde tehnologia, muzica și cultura se întâlnesc într-un format deja consacrat.

Spielberg: „Nu sunt în favoarea AI dacă înlocuiește un creator”

Printre vocile puternice s-a numărat și regizorul Steven Spielberg, care a transmis un mesaj fără echivoc:

„N-am folosit niciodată AI, în niciunul dintre filmele mele. (…) Nu sunt în favoarea AI dacă aceasta înlocuieşte un creator”.

Declarația vine într-un moment în care marile studiouri analizează tot mai atent integrarea AI în producția de film, într-o industrie deja afectată de pandemia de COVID-19 și de greva scenariștilor din 2023.

AI ca instrument, nu ca înlocuitor

Din perspectiva companiilor tech, lucrurile sunt nuanțate. Joshua Davies, director de inovație la Artlist – platformă specializată în instrumente creative bazate pe AI – susține că tehnologia nu va înlocui oamenii, ci îi va ajuta.

„Daţi acelaşi instrument AI unui tehnofil şi unui creator şi rugaţi-i să creeze ceva; eu ştiu deja pe care aş prefera să-l urmăresc”, a explicat Davies, fondatorul FXhome, companie achiziționată de Artlist în 2021.

Potrivit acestuia, rolul AI este mai degrabă unul complementar: „Este o modalitate de a completa elementele care nu pot fi filmate, care nu au fost filmate sau pe care nu îţi permiţi să le filmezi”.

Costuri mai mici, dar temeri reale în industrie

În culise, însă, îngrijorările sunt evidente. Editorii, specialiștii în efecte vizuale și alți profesioniști de la Hollywood privesc cu atenție – și uneori cu teamă – evoluția AI generative.

Noile modele video, capabile să producă imagini de calitate profesională la costuri mult mai reduse, „au speriat pe toată lumea”, recunoaște Davies. Problemele nu sunt doar economice, ci și juridice: drepturile de autor și drepturile de imagine rămân un teren sensibil.

De altfel, întrebările sunt tot mai concrete. „Dacă aş lansa un film ‘Iron Man’ în 2027 sau 2028, aş folosi mai multe studiouri de efecte speciale? M-aş aştepta să utilizeze AI? Cu toţii încercăm să ne găsim ritmul”, a admis el.

Exemplul Super Bowl: producție rapidă, costuri reduse

Un exemplu recent arată cât de mult s-a schimbat deja jocul. Artlist a realizat în februarie o reclamă pentru Super Bowl în mai puțin de cinci zile, folosind propriile instrumente AI, la un cost mult sub milioanele de dolari investite în mod obișnuit în astfel de campanii.

Totuși, Davies respinge ideea că acesta ar fi viitorul fără intervenție umană: este vorba, spune el, despre creatori „care utilizează instrumentul pentru a profita la maximum de el”.

Compania mizează pe oferirea unui control cât mai precis asupra creației și montajului – ceea ce Davies numește „Sfântul Graal”.

Limitele actuale ale tehnologiei

Chiar dacă progresele sunt vizibile, AI-ul nu este încă perfect. Modelele actuale gestionează bine cadrele statice simple, însă întâmpină dificultăți când vine vorba de mișcări de cameră complexe.

„AI va reduce în mod semnificativ costurile de producţie, dar nu le va elimina în totalitate”, a subliniat Davies.

O șansă pentru creatorii independenți

Pe termen lung, impactul ar putea fi pozitiv, mai ales pentru creatorii fără bugete mari.

„Există YouTuberi care creează unele dintre cele mai bune secvenţe de acţiune din toate timpurile, fără niciun buget”, a spus Davies.

În acest context, AI ar putea schimba regulile jocului: „AI va echilibra complet regulile jocului – povestea va fi cea care va conta”.

Chiar și așa, scenariile apocaliptice nu par, cel puțin deocamdată, realiste.

„Ideea că, în final, nimeni nu va avea un loc de muncă nu mi se pare plauzibilă”, a concluzionat directorul Artlist, într-o declarație pentru AFP, preluată de Agerpres.