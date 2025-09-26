Hoții din magazine ar putea fi în curând urmăriți de drone în SUA

Flock Safety, cunoscută pentru furnizarea de drone de supraveghere către departamentele de poliție, își extinde oferta către sectorul privat, vizând companiile dornice să combată probleme precum furtul din magazine, transmite MIT Technology Review.

Companiile americane pot instala acum stații de andocare pentru drone Flock în incinta lor. Dacă dețin o derogare de la Administrația Federală a Aviației (FAA) pentru zborul în afara liniei vizuale, echipele de securitate pot opera dronele pe o rază de câțiva kilometri.

Keith Kauffman, fost șef de poliție și director al programului de drone al Flock. „În loc de un apel la 911 [care declanșează drona], este un apel de alarmă… Rămâne același tip de răspuns”, a explicat el.

El a prezentat un scenariu potențial de furt din magazine: dacă personalul de securitate al unui magazin precum Home Depot vede hoții plecând, o dronă montată pe acoperiș ar putea fi activată. Drona, echipată cu camere, urmărește persoanele suspecte. „Apăsați un buton și urmăriți vehiculul cu drona”, a mai spus Kauffman.

Imaginile video rezultate ar putea fi transmise către departamentul de securitate al companiei sau ar putea fi transmise automat direct către poliție.

Deși Flock poartă discuții cu marii retaileri, a numit doar Morning Star, un procesator de roșii din California, ca actual client din sectorul privat. Compania intenționează să se adreseze campusurilor spitalicești, depozitelor și instalațiilor de petrol și gaze.

Această mișcare urmează ascensiunii programelor polițienești care utilizează drone ca primii respondenți, pe care Flock le-a inițiat. Cu toate acestea, aceste programe au stârnit îngrijorări legate de confidențialitate, preocupări legate de supravegherea excesivă în cartierele minoritare și procese judiciare.

Criticii privesc expansiunea Flock cu îngrijorare. Rebecca Williams, strateg senior pentru unitatea de confidențialitate și guvernanță a datelor a ACLU, o numește „un pas logic, dar în direcția greșită”.

Williams avertizează că guvernul poate achiziționa date private care altfel ar necesita un mandat. Ea concluzionează: „Flock este acum Meta al tehnologiei de supraveghere… Această expansiune este foarte înfricoșătoare”.