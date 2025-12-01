HP Inc. a anunțat că intenționează să reducă între 4.000 și 6.000 de locuri de muncă la nivel global până în anul fiscal 2028, ca parte a unui proces amplu de eficientizare și transformare tehnologică. Informația a fost oferită în cadrul unui briefing susținut de CEO-ul Enrique Lores, care a explicat că măsura este legată direct de planurile companiei de a adopta și integra inteligența artificială în procesele interne și în dezvoltarea produselor, potrivit Reuters.

Economii de 1 miliard de dolari în trei ani

Potrivit declarațiilor lui Lores, restructurarea va afecta în principal echipele dedicate dezvoltării produselor, operațiunilor interne și suportului pentru clienți. „Ne așteptăm ca această inițiativă să genereze economii brute de aproximativ 1 miliard de dolari pe parcursul a trei ani”, a precizat CEO-ul HP. Acesta a adăugat că reducerea personalului face parte dintr-un plan mai amplu, început încă din februarie, când compania a disponibilizat între 1.000 și 2.000 de angajați.

PC-urile cu AI depășesc 30% din livrări

Concedierile vin într-un moment în care industria tehnologică trece printr-o etapă de ajustare și repoziționare, pe fondul creșterii accelerate a cererii pentru produse și servicii bazate pe inteligență artificială. HP a raportat că PC-urile echipate cu capabilități AI au depășit 30% din livrările totale ale companiei în trimestrul al patrulea, încheiat la 31 octombrie. Acest avans rapid indică o schimbare majoră în preferințele consumatorilor și ale companiilor, care caută produse optimizate pentru aplicații de tip AI.

Presiuni din partea pieței de semiconductori

În același timp, compania se confruntă cu presiuni crescute din partea pieței globale de semiconductori. O creștere semnificativă a prețurilor cipurilor de memorie — atât DRAM, cât și NAND — determinată de cererea ridicată din partea centrelor de date, ar putea afecta marjele de profit ale producătorilor de electronice de consum.

Analiștii Morgan Stanley au avertizat că un astfel de context pune presiune pe companii precum HP, Dell și Acer, întrucât competiția din sectorul serverelor generează o creștere constantă a prețurilor componentelor critice.

Enrique Lores a confirmat că HP estimează un impact considerabil în a doua jumătate a anului fiscal 2026, când sunt așteptate cele mai mari creșteri de prețuri la memoria utilizată în PC-uri și servere. „Avem suficiente stocuri pentru prima jumătate a anului, însă ne pregătim pentru un context dificil în semestrul al doilea. Adoptăm o abordare prudentă pentru estimările noastre, în timp ce implementăm măsuri precum calificarea unor furnizori mai puțin costisitori, reducerea configurațiilor de memorie și ajustări de preț”, a declarat Lores.

Prognoze financiare sub așteptări

Din punct de vedere financiar, compania a oferit o serie de prognoze pentru perioada următoare. Pentru anul fiscal 2026, HP estimează un profit ajustat pe acțiune cuprins între 2,90 și 3,20 dolari, sub media de 3,33 dolari anticipată de analiști, conform datelor LSEG. În ceea ce privește primul trimestru al anului fiscal viitor, compania se așteaptă la un profit ajustat situat între 73 și 81 de cenți pe acțiune, cu un punct median ușor sub estimările pieței, fixate la 79 de cenți.

Totuși, HP a raportat o evoluție pozitivă în trimestrul al patrulea, veniturile ajungând la 14,64 miliarde de dolari, peste estimările analiștilor, care anticipau 14,48 miliarde. Această performanță indică o stabilitate temporară într-un context economic marcat de tranziția către tehnologii AI și de volatilitate pe piața componentelor electronice.

Prin aceste măsuri, HP își reafirmă intenția de a accelera procesul de transformare digitală, într-o industrie aflată în plină reașezare. Adoptarea inteligenței artificiale, optimizarea operațiunilor și ajustarea structurii interne sunt văzute drept pași esențiali pentru menținerea competitivității pe termen lung, într-un sector în care inovația și eficiența devin factori decisivi.