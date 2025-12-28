Iranul a plasat pe orbită trei sateliți de observație din Rusia

Iranul a lansat duminică, de pe cosmodromul Vostocinîi din Extremul Orient rus, trei sateliţi proprii de observaţie, dintre care unul dotat cu inteligenţă artificială, a relatat televiziunea de stat, transmite AFP, citată de Agerpres.

Lansarea este o nouă etapă în programul spaţial iranian, în pofida sancţiunilor occidentale.

Iranul, izolat pe scana internaţională, dispune de o industrie aerospaţială autonomă capabilă să conceapă şi să producă mai ales rachete şi sateliţi. Teheranul dă asigurări că aceste activităţi sunt paşnice şi conforme unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU.

Detalii despre sateliții lansați

‘Trei sateliţi iranieni, Zafar-2, Paya şi Kowsar 1.5, au fost lansaţi în spaţiu de o rachetă Soiuz de la Centrul spaţial Vostocinîi din Rusia’, a transmis televiziunea iraniană.

Este vorba despre trei sateliţi de observaţie’ concepuţi de ‘sectorul privat’, a subliniat agenţia oficială IRNA.

Satelitul Paya și utilizarea inteligenței artificiale

Paya este considerat ‘satelitul de imagistică de fabricaţie naţională cel mai avansat’ şi cel mai greu (150 kg), potrivit IRNA.

El foloseşte IA pentru a ameliora rezoluţia imaginilor, ce vor fi destinate ‘gestionării resurselor de apă, supravegherii de mediu şi cartografierii’, a precizat agenţia de presă.

Lansări recente și context internațional

La sfârşitul lui 2024, Iranul a lansat pentru prima dată simultan trei sateliţi cu lansatorul Simorgh construit de Ministerul Apărării.

De această dată, a fost preferat lansatorul Soiuz pentru că este unul ‘dintre cele mai fiabile din lume (…) pentru transportul sateliţilor sensibili’, potrivit agenţiei Fars.

Cei trei sateliţi lansaţi duminică vor fi plasaţi pe orbită la 500 km de Pământ şi vor avea o durată de viaţă între 3 şi 5 ani.

Iranul a procedat deja la o duzină de lansări de sateliţi în ultimii doi ani, dintre care una în iulie de la aceeaşi bază din Rusia.

Statele occidentale se tem că aceste sisteme de lansare de sateliţi integrează tehnologii interschimbabile cu cele de rachete balistice, potenţial capabile să transporte focoase nucleare. Teheranul respinge aceste acuzaţii şi dezminte că ar căuta să se doteze cu arma nucleară.

Iranul dispune de centre de lansare spaţială la Semnan (est), precum şi la Shabahar, în sud-estul ţării, la Golful Oman.