Hanwha Aerospace România a anunțat un amplu pachet industrial în valoare de 1,3 miliarde de euro, destinat consolidării capacităților suverane de apărare ale României și transformării țării într-un pol regional de producție și inovare în industria de profil, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Inițiativa depășește modelul clasic de achiziții militare, mizând pe dezvoltare pe termen lung, transfer de tehnologie și localizarea producției. Programul este structurat pe două direcții majore – investiții industriale directe și investiții în tehnologie și capabilități – și ar putea genera, potrivit estimărilor companiei, o valoare economică totală de 14,4 miliarde de euro, susținând peste 9.400 de locuri de muncă în următorii zece ani.

Compania are în vedere lansarea unui program de drone „Made in Romania”

Prima componentă vizează dezvoltarea capacităților de producție în România, prin infrastructură industrială, facilități de fabricație și integrarea transferului de tehnologie. Obiectivul este crearea unei baze industriale de apărare autonome, inclusiv prin construirea unor centre integrate de producție și testare, susținute de expertiză inginerească locală.

În paralel, compania are în vedere lansarea unui program de drone „Made in Romania”, dezvoltarea unui hub pentru vehicule terestre fără echipaj și localizarea producției de rachete cu rază medie și lungă, prin parteneriate și proiecte de tip joint venture.

Investiții pe termen lung în cercetare și dezvoltare

Al doilea pilon al programului este orientat spre investiții pe termen lung în cercetare și dezvoltare, sisteme de generație viitoare și inovare tehnologică. Printre domeniile vizate se numără capabilitățile de supraveghere și avertizare timpurie (ISR), inclusiv prin sisteme satelitare și platforme fără echipaj, soluții bazate pe inteligență artificială, sisteme autonome pentru combaterea minelor maritime, dar și dezvoltarea de tehnologii avansate în domeniul rachetelor și al operațiunilor terestre.

Compania a obținut deja aprobările necesare pentru derularea investiției, inclusiv autorizarea privind investițiile străine directe din partea autorităților române, iar structura operațională este aliniată cerințelor instrumentului european SAFE (Security Action for Europe).

„Suntem aici pentru a susține interesele de securitate ale României”

„Suntem aici pentru a susține interesele de securitate ale României, dezvoltarea industriei de apărare și crearea de valoare economică pe termen lung. Acest program înseamnă consolidarea capacităților suverane, generarea de locuri de muncă și întărirea poziției industriale a României”, a declarat Lino Lim, CEO al Hanwha Aerospace România.

Un moment important în acest demers îl reprezintă inaugurarea centrului Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence Europe (HACE Europe), o facilitate destinată producției, integrării, testării și mentenanței sistemelor terestre avansate. Proiectul este văzut ca un simbol al parteneriatului industrial pe termen lung dintre companie și România.

În acest context, producția în România a vehiculului de luptă Redback ar putea aduce beneficii suplimentare, atât operaționale, cât și industriale. Compatibilitatea tehnică cu platforma K9 ar permite eficientizarea mentenanței, logisticii și instruirii, reducând costurile și consolidând capacitatea de producție locală și integrarea în lanțurile internaționale de aprovizionare.