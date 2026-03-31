Transportatorii solicită Guvernului reducerea rapidă a accizelor și a TVA la carburanți, susținând că aceste taxe sunt principalele motive pentru nivelul ridicat al prețurilor la pompă. Potrivit reprezentanților sectorului, fără aceste taxe, prețul motorinei ar putea coborî la aproximativ 4,6 lei pe litru.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a transmis că salută intenția autorităților de a analiza măsuri pentru reducerea costurilor la combustibil, însă consideră că intervenția trebuie adoptată cât mai curând și menținută o perioadă suficient de lungă pentru a produce efecte reale în economie.

Scumpirea carburanților are efecte în lanț asupra întregii economii

Președintele organizației, Vasile Ștefănescu, a declarat că scumpirea carburanților are efecte în lanț asupra întregii economii, nu doar asupra transportatorilor. Potrivit acestuia, creșterea prețului combustibilului se reflectă în costurile tuturor bunurilor și serviciilor, afectând nivelul de trai și putând duce la falimente, creșterea șomajului și dificultăți economice majore.

Reprezentanții COTAR susțin că actualul preț al motorinei este influențat în mare măsură de nivelul taxelor aplicate de stat. Conform calculelor prezentate de organizație, prețul de bază al motorinei ar fi de aproximativ 4,6 lei pe litru, însă la această sumă se adaugă acciza majorată de la începutul anului, TVA-ul de 21% și taxa de drum. În final, prețul la pompă depășește în unele stații 10 lei pe litru, iar statul ar încasa aproximativ 55% din valoarea fiecărei alimentări.

Guvernul analizează variante pentru diminuarea accizei la motorină

Transportatorii consideră că reducerea simultană a accizelor și a TVA reprezintă singura soluție pentru a evita o posibilă criză economică și pentru a tempera creșterea generalizată a prețurilor.

În același timp, Guvernul analizează variante pentru diminuarea accizei la motorină. Premierul Ilie Bolojan a declarat că ministerele responsabile lucrează în prezent la evaluarea unor soluții. Potrivit acestuia, specialiștii din Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei analizează opțiunile disponibile, iar o decizie oficială ar putea fi anunțată în perioada următoare.