DeepSeek lansează un model AI îmbunătățit, cu structură hibridă de inferență, viteză de gândire mai rapidă și capacitate mai puternică

Startup-ul chinez de inteligență artificială DeepSeek a lansat joi DeepSeek-V3.1, un model îmbunătățit cu structură hibridă de inferență, viteză de gândire mai rapidă și capacitate de agent mai puternică, a anunțat compania într-un comunicat publicat pe WeChat, citat de Reuters.

Compania va ajusta, de asemenea, costurile de utilizare a API-ului modelului, o platformă care permite dezvoltatorilor de alte aplicații și produse web să integreze modelele sale de IA, începând cu 6 septembrie, se arată în comunicat.

Revenim cu detalii pe măsură ce apar…