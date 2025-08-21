dark
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

DeepSeek lansează un model AI îmbunătățit, cu structură hibridă de inferență, viteză de gândire mai rapidă și capacitate mai puternică

George Radu
21 august 2025
Chatbotul AI Deepseek
Sursa foto: Silas Stein / DPA / Profimedia
Startup-ul chinez de inteligență artificială DeepSeek a lansat joi DeepSeek-V3.1, un model îmbunătățit cu structură hibridă de inferență, viteză de gândire mai rapidă și capacitate de agent mai puternică, a anunțat compania într-un comunicat publicat pe WeChat, citat de Reuters.

Compania va ajusta, de asemenea, costurile de utilizare a API-ului modelului, o platformă care permite dezvoltatorilor de alte aplicații și produse web să integreze modelele sale de IA, începând cu 6 septembrie, se arată în comunicat.

Revenim cu detalii pe măsură ce apar…

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

