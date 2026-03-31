Primăria Municipiului București a avertizat marți că parcometrele din Capitală nu utilizează coduri QR pentru efectuarea plăților și le recomandă șoferilor să fie atenți la eventuale încercări de fraudă.

Reprezentanții municipalității au anunțat că, în zona Piața Unirii, au fost descoperite stickere cu coduri QR false lipite pe unele parcometre. Potrivit autorităților, scanarea acestor coduri redirecționează utilizatorii către o pagină frauduloasă care imită interfața oficială de plată a parcării.

Există riscul ca datele bancare introduse să fie compromise

Pe acea pagină sunt solicitate datele cardului bancar – numărul cardului, data de expirare și codul CVC – însă plata nu este procesată, iar parcarea nu este achitată. În schimb, există riscul ca datele bancare introduse să fie compromise.

Primăria Capitalei a anunțat că, împreună cu instituțiile competente, a început demersurile pentru identificarea persoanelor responsabile și pentru îndepărtarea tuturor stickerelor frauduloase de pe parcometre.

Nu mai există persoane autorizate care să încaseze direct taxa de parcare

Autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să utilizeze exclusiv metodele oficiale de plată pentru parcarea publică: prin SMS, aplicația mobilă Parking București, aplicațiile partenere AmParcat și Qport, la parcometre, cu numerar la stațiile SelfPay sau prin platforma online cmpb.ro.

Totodată, municipalitatea a reamintit că nu mai există persoane autorizate care să încaseze direct taxa de parcare. Compania Municipală Parking București a renunțat la încasatori, iar eventualele persoane care solicită bani în acest scop practică, potrivit autorităților, o formă de „cerșetorie mascată” sau chiar șantaj.

În astfel de situații, șoferii sunt îndemnați să nu ofere bani și să anunțe imediat Poliția Locală a Municipiului București la numărul de telefon 021/9752.