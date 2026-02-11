dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 vizualizare
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

„Vă rugăm să ne aduceți o hârtie care să spună că nu aveți nevoie de o hârtie” / Cum pierd vremea sute de mii de români și mii de funcționari publici pentru o adeverință inutilă / Coșmarul înmatriculării unei mașini second hand aduse de afară

G4Media
11 februarie 2026
ANAF, hârtii
Sursa foto: Ginasanders | Dreamstime.com
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Am trait recent un moment de satisfacție atunci când am cumpărat o mașină second-hand din Germania. Este bine întreținută, istoricul e clar, iar prețul a fost corect. Dar, odată trecută granița, entuziasmul meu s-a lovit în țară de „zidul adeverinței”, de coșmarul ”dosarului cu șină” și de timp pierdut pentru a obține o hârtie perfect inutilă. Da, ați citit bine, perfect inutilă, așa cum au descris-o funcționarii de la fisc pe care i-am întrebat de ce îmi cer o hârtie care să dovedească că nu am nevoie de o hârtie. Și funcționarii s-au declarat la fel de exasperați ca mine că trebuie să presteze o muncă în zadar, care le amplifică zilnic starea naturală de iritare.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Citește articolul intergral pe G4media.ro

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...