Creșterea rapidă a cererii pentru centrele de date dedicate inteligenței artificiale a dus la o problemă din ce în ce mai vizibilă: energia.

Consumul acestor infrastructuri este atât de mare încât unele companii discută deja despre scenarii care până recent păreau science-fiction, inclusiv lansarea serverelor în spațiu, unde ar putea avea acces permanent la energie solară.

Dar nu toată lumea este convinsă că orbita este soluția.

Potrivit informațiilor relatate de TechCrunch, un startup din sectorul energiei eoliene offshore, Aikido, propune o alternativă mult mai aproape de casă: oceanul.

Compania pregătește pentru acest an un proiect demonstrativ în largul coastelor Norvegiei. Planul este instalarea unui centru de date de aproximativ 100 kilowați, amplasat în capsulele submerse ale unei turbine eoliene offshore plutitoare. Practic, serverele ar funcționa direct sub apă, alimentate de energia produsă de turbină.

Dacă experimentul va avea rezultatele așteptate, Aikido vrea să meargă mai departe. Următorul pas ar putea veni în 2028, când compania speră să instaleze o versiune mult mai mare a sistemului în largul Marii Britanii. Proiectul ar include o turbină eoliană de 15 până la 18 megawați, capabilă să alimenteze un centru de date cu o putere între 10 și 12 megawați.

De ce ar putea funcționa centrele de date sub apă

Ideea mutării centrelor de date în largul mării nu este întâmplătoare. Amplasarea direct lângă sursa de energie rezolvă una dintre cele mai mari provocări ale industriei: accesul la electricitate.

În cazul acestor proiecte, turbina eoliană se află chiar deasupra instalației. Iar vânturile offshore sunt, în general, mai constante decât cele de pe uscat. O baterie de dimensiuni moderate ar putea compensa perioadele scurte în care producția scade.

Există și un alt avantaj, mai puțin tehnic, dar foarte real: opoziția comunităților locale. În multe țări, proiectele de centre de date se lovesc de proteste din partea locuitorilor — fenomenul cunoscut drept NIMBY („not in my backyard”). Oamenii se tem de zgomot, de consumul mare de energie sau de impactul asupra mediului.

În largul mării, această problemă aproape dispare.

Pe lângă toate acestea, apa rece a oceanului ar putea deveni un aliat important pentru răcirea serverelor. Iar răcirea este, de altfel, una dintre cele mai complicate și costisitoare provocări pentru centrele de date moderne.

Situația este cu atât mai complicată în cazul centrelor de date plasate pe orbită. În vidul spațiului, răcirea necesită tehnologii complet diferite și mult mai sofisticate.

Oceanul nu este un mediu prietenos

Totuși, soluția offshore nu vine fără riscuri.

Mediul marin este extrem de agresiv pentru echipamente. Chiar dacă serverele scufundate nu ar fi lovite direct de valuri, ele nu ar rămâne complet stabile. Mișcarea apei și a structurii plutitoare înseamnă că toate componentele trebuie fixate foarte bine.

Un alt obstacol major este coroziunea. Apa sărată poate deteriora rapid echipamentele, ceea ce obligă dezvoltatorii să proiecteze containerele, cablurile de alimentare și conexiunile de date astfel încât să reziste în condiții extreme.

Microsoft a testat deja conceptul

De altfel, ideea centrelor de date subacvatice nu este nouă.

Microsoft a explorat acest concept cu mai bine de un deceniu în urmă. În 2018, compania a lansat un experiment în largul coastelor Scoției, unde a instalat un centru de date subacvatic pentru un test de lungă durată.

Rezultatele au fost surprinzător de bune. În cele 25 de luni de funcționare, doar șase dintre cele peste 850 de servere instalate au cedat.

Un detaliu tehnic ar putea explica această performanță: sala de servere era umplută cu azot inert, ceea ce reduce riscul de coroziune și alte probleme tehnice.

Microsoft a obținut, de-a lungul timpului, mai multe brevete legate de această tehnologie, pe care le-a făcut publice în 2021. Cu toate acestea, în 2024 compania a decis să abandoneze proiectul.

Chiar și așa, ideea centrelor de date scufundate nu a dispărut. Iar proiecte precum cel propus de Aikido sugerează că industria încă explorează soluții neobișnuite pentru una dintre cele mai presante probleme ale erei inteligenței artificiale: energia.