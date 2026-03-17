Comisia Europeană a lansat marți două apeluri de proiecte în valoare totală de 200 de milioane de euro, în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE), vizând dezvoltarea rețelelor de mare capacitate, inclusiv a cablurilor submarine. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Inițiativa vine în contextul în care securitatea infrastructurii digitale devine o prioritate strategică la nivel european, în special în ceea ce privește cablurile submarine, considerate esențiale pentru funcționarea economiei digitale.

Accent pe rețele magistrale și cabluri submarine

Cea mai mare parte a finanțării, respectiv 180 de milioane de euro, este destinată implementării sau modernizării rețelelor magistrale. Obiectivul este creșterea securității, capacității și rezilienței infrastructurii digitale a Uniunii Europene.

Apelul de proiecte vizează în mod direct cele 13 proiecte de interes european privind cablurile submarine, identificate ca prioritare în Raportul privind securitatea și reziliența infrastructurilor de cabluri submarine din UE.

Investiții în monitorizare și protecție în timp real

Alte 20 de milioane de euro sunt alocate proiectelor care vizează modernizarea inteligentă a infrastructurii digitale. Acestea includ soluții de monitorizare în timp real a infrastructurii critice, cu rol în prevenirea și detectarea incidentelor.

Prin colectarea de date privind mediul și posibilele riscuri, aceste sisteme vor contribui la îmbunătățirea mecanismelor de alertă timpurie, inclusiv în cazul activității seismice sau al tsunamiurilor, dar și la monitorizarea impactului schimbărilor climatice.

Securitatea infrastructurii critice, prioritate strategică

Potrivit Comisiei Europene, aceste investiții sunt aliniate obiectivelor Planului de acțiune al UE privind securitatea cablurilor și reflectă angajamentul pentru dezvoltarea unor rețele digitale sigure și adaptate cerințelor viitorului.

În același timp, MIE – Digital este considerat un instrument esențial pentru consolidarea securității infrastructurii critice, inclusiv în contextul riscurilor legate de sabotaj sau deteriorări intenționate.

Termen limită pentru depunerea proiectelor

Solicitanții interesați pot depune propunerile de proiect până la data de 30 iunie 2026.