Registrul Auto Român (RAR) anunţă că va oferi informaţiile şi documentele necesare dacă organele de anchetă vor solicita informaţii în cadrul cercetării penale în care este vizat fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, însă, deocamdată, instituţia nu a fost înştiinţată că ar fi vizată, relatează Agerpres.

„Referitor la informaţiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupţie de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înştiinţată că instituţia sau angajaţii săi ar fi vizaţi.

Ca şi în alte situaţii similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă vor solicita informaţii, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze şi să ofere informaţiile şi documentele necesare. Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanţii RAR nu au acces la datele nedestinate publicului.

Prin urmare, nu putem comenta informaţiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanţe de judecată”, se arată într-o informare emisă marţi.

Context

Procurorii DNA efectuează marţi percheziţii la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar şi la un om de afaceri, Cătălin Daniel Bușe, într-un dosar de dare de mită şi complicitate la dare de mită, au declarat surse pentru G4Media.ro.

De asemenea, cei doi au fost aduşi cu mandat la sediul central al DNA pentru a fi audiaţi.

Potrivit surselor, fostul ministru și omul de afaceri ar fi intenționat să dea mită directorului RAR un comision de 6-7 % din valoarea unui contract cadru de 23 de milioane de lei.

Contractul ar fi vizat întreținerea și service-ul liniilor mecanizate ale RAR.

Răzvan Cuc nu mai deține nicio funcție de conducere în PSD sau structurile statului. El a fost ministru al Transporturilor în perioada 4 ianuarie – 17 octombrie 2027.