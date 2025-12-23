Căldura eliberată în mediu de una dintre cele mai mari instalaţii de minerit Bitcoin din lume a fost observată de pe orbită de un satelit de termodetecţie al companiei SatVu, cu sediul în Marea Britanie, transmite marţi Space.com, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Imaginea dezvăluie amprenta termică a unui important centru de date pentru minat Bitcoin din Rockdale, Texas, care a fost criticat pe scară largă pentru consumul său de energie electrică şi amprenta de carbon.

SatVu nu a dezvăluit ce instalaţie anume este în imagine, dar Rockdale găzduieşte mina Riot Platforms Bitcoin. Instalaţia, considerată cea mai mare din SUA, are un consum de energie de 700 de megawaţi, necesitând aproximativ la fel de multă energie electrică ca 300.000 de locuinţe.

Imaginea din satelit dezvăluie, cu o rezoluţie de 3,5 metri, unde şi câtă căldură se scurge în mediu de la centrală. SatVu consideră că informaţiile care ar putea fi obţinute din astfel de imagini ar putea ajuta autorităţile de reglementare şi operatorii de reţea să înţeleagă mai bine impactul pe care astfel de instalaţii îl au asupra mediului şi a reţelelor electrice locale.

„Construcţia centrelor de date de astăzi se desfăşoară incredibil de rapid, iar lumea are nevoie de modalităţi mai bune de a înţelege ce se întâmplă de fapt pe teren”, a declarat Thomas Cobti, vicepreşedintele SatVu pentru dezvoltare comercială. „Datele termice oferă o imagine obiectivă a activităţii operaţionale pe măsură ce aceasta are loc – nu săptămâni mai târziu, prin rapoarte sau anunţuri”.

Deşi imaginea a fost publicată abia pe 17 decembrie, cel mai probabil a fost obţinută în 2023, înainte ca satelitul HotSat-1 al SatVu să se defecteze pe orbită în luna decembrie a acelui an. SatVu intenţionează să lanseze înlocuitorul său HotSat-2 anul viitor şi deja lucrează la HotSat-3.

Camera termică de la bordul acestor sateliţi este cea mai bună din clasa sa, oferind o rezoluţie cu un ordin de mărime mai bună decât alte dispozitive de măsurare a temperaturii pe orbită.

SatVu a lansat primele imagini HotSat-1 în octombrie 2023, captând emisiile de căldură din spatele locomotivelor şi arătând cum se răspândeşte căldura din parcările mari de beton scăldate în soare dintr-un oraş precum Las Vegas.

Prin intermediul imaginii recent publicate, compania arată cum sateliţii ar putea monitoriza obiectiv un sector controversat şi aflat în creştere rapidă.

„La un nivel mai apropiat, (imaginea) dezvăluie (…) indicatori fizici clari ai comportamentului operaţional real”, arată compania în comunicat. Ea „oferă o imagine solidă, bazată pe dovezi, asupra modului în care evoluează în timp real principalele centre de date”.

O inspecţie mai atentă a imaginii arată „semnături termice distincte pe răcitoarele de pe acoperiş, transformatoare şi instalaţii electrice, clarificând ce părţi ale instalaţiei sunt active şi care rămân inactive”, mai arată SatVu.

Potrivit firmei de consultanţă McKinsey, investiţiile în centrele de date de calcul vor continua să crească, ajungând la peste 7 miliarde de dolari până în 2030. Se crede că centrele de date globale contribuie cu aproximativ 0,5% la emisiile globale de dioxid de carbon. Mineritul de Bitcoin este deosebit de energofag, un studiu recent estimând că o tranzacţie Bitcoin generează aproximativ la fel de mult dioxid de carbon cât generează o maşină pe benzină pe o distanţă de 2.500 de kilometri.