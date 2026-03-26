Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi într-un interviu pentru G4Media că săptămâna viitoare guvernul va analiza un nou set de măsuri pentru a opri creșterea prețului la carburanți. El a spus că ”foarte probabil” va adopta soluția scăderii accizelor, dat fiind că scăderea TVA ar putea declanșa o procedură de infringement din partea Comisiei Europene.

Ilie Bolojan a mai spus în interviul pentru G4Media că măsurile trebuie luate astfel încât să nu ducă la crize de aprovizionare și a dat exemplul Sloveniei, unde plafonarea prețului a dus la penurie de motorină.

Premierul a adăugat că ordonanța de urgență adoptată joi permite guvernului să interzică exporturile de carburanți, dar ”în fapt, noi nu vom interzice în momentul de față exporturile pe anumite componente, pentru că din procesele de fabricație avem o supraproducție de benzină pe care trebuie să o exportăm”.

Vezi interviul integral pe G4Media.ro.