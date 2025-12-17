Șase elevi de la Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov s-au calificat la STEM RACING, o competiție educațională internațională desfășurată sub egida Formula 1, în care participanții proiectează și construiesc monoposturi în miniatură, propulsate cu CO₂, scrie bizbrasov.ro.

Echipa Vertex va reprezenta România

Echipa, care poartă numele Vertex, este formată din Bogdan-Ioan Cioroiu, Radu-Lucian Ștefancu, Andrei Pirii, Ștefan-Maximilian Țînț, Mihnea Pop și Vlad Oniciuc. Elevii vor reprezenta România în competiție, însă participarea lor are loc în afara unui cadru național, întrucât în prezent nu există o etapă oficială STEM RACING organizată în România.

Posibile finale naționale în Germania, Thailanda sau Brazilia

În aceste condiții, liceenii au aplicat direct pentru a fi acceptați într-o etapă națională dintr-o altă țară. Organizatorii au transmis că, în cazul în care vor îndeplini criteriile tehnice și competitive, echipa poate fi arondată uneia dintre finalele naționale din Germania, Thailanda sau Brazilia, programate pentru perioada martie–iunie 2026.

Calificarea la aceste etape reprezintă un pas necesar pentru accesul la Finala Mondială STEM RACING, care este programată să aibă loc la Singapore, în toamna anului 2026, în paralel cu un Mare Premiu de Formula 1.

Provocări legate de infrastructură

Competiția presupune parcurgerea unui proces complex de inginerie, de la proiectare și simulare, până la realizarea mai multor prototipuri și testarea acestora pe piste omologate. În acest context, elevii semnalează diferențele semnificative de infrastructură față de echipele din țări unde astfel de programe sunt integrate în sistemul educațional, cu acces direct la laboratoare și echipamente specializate.

Obiectiv pe termen lung: promovarea competițiilor STEM în România

Pe termen mai lung, membrii echipei Vertex afirmă că își doresc ca experiența acumulată să contribuie la promovarea competițiilor STEM în rândul elevilor din România și la dezvoltarea unui cadru care să permită, în viitor, organizarea unei etape naționale.