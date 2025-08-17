Polonia riscă falimentul ministerului Apărării după mega-achiziția de armament de 66 de miliarde de dolari

Polonia a demarat cea mai mare achiziție militară din istoria sa, cu un buget estimat la 66 de miliarde de dolari, însă plata armamentului ar putea pune în pericol stabilitatea financiară a Ministerului Apărării, avertizează fostul ministru Mariusz Błaszczak, potrivit DefenseExpress.

Tranzacția include 1.000 de tancuri K2 Black Panther, sute de M1 Abrams, 500 de lansatoare HIMARS, câteva sute de sisteme de artilerie K239 Chunmoo, aproximativ 100 de elicoptere Apache, zeci de avioane F-35 și multiple sisteme de apărare antiaeriană Patriot.

Fostul ministru sună alarma: bugetul nu face față

Błaszczak, arhitectul reînarmării, a avertizat că în 3-4 ani Ministerul Apărării ar putea deveni incapabil să plătească aceste achiziții. Conform corespondenței citate între ministerele Apărării și Finanțelor, toate fondurile trebuie să provină exclusiv din bugetul apărării, fără finanțare suplimentară.

„Dacă nimic nu se schimbă, procesul va duce la falimentul Ministerului Apărării Naționale. Am introdus mecanisme de finanțare extrabugetară, dar în practică Ministerul Finanțelor impune ca toate rambursările să vină exclusiv din bugetul de stat,” a explicat fostul ministru.

Împrumuturi și datorii pe termen lung

Varșovia s-a bazat deja pe împrumuturi pentru achizițiile anterioare, în special din Coreea de Sud, ceea ce va aduce un gol de aproximativ 80 de miliarde de dolari în buget până în 2027. Decizia de a cumpăra armament american și coreean limitează, de asemenea, accesul Poloniei la programele de finanțare a apărării ale Uniunii Europene, valabile doar pentru producători europeni.

Amenințarea rusă justifică reînarmarea

În pofida riscurilor financiare, oficialii polonezi consideră că este mai sigur să suporte datoria și să fie bine înarmați decât să aibă bani în rezervă, dar să rămână vulnerabili în fața amenințării ruse.