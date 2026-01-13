Paramount Skydance a escaladat astăzi disputa pentru preluarea Warner Bros. Discovery (WBD), după ce a depus o acțiune în instanța Chancery din Delaware împotriva WBD, prin care contestă astfel acordul acestuia de vânzare către Netflix, informează ArsTechnica.

Mișcarea marchează intensificarea unei lupte financiare deja tensionate, în care Paramount încearcă să convingă acționarii WBD că oferta sa de 108,4 miliarde de dolari în numerar este mai avantajoasă decât tranzacția de 82,7 miliarde de dolari convenită cu gigantul de streaming.

Paramount solicită instanței să oblige WBD să dezvăluie detalii privind evaluarea ofertelor

În decembrie 2025, WBD a anunțat vânzarea diviziilor sale de filme și streaming către Netflix, într-un plan care include desprinderea diviziei Global Networks, care cuprinde rețelele tradiționale de cablu, într-o entitate separată denumită Discovery Global. Totuși, imediat după acest anunț, Paramount a depus o ofertă ostilă și a ajustat propunerea inițială pentru WBD, prin care a prezentat investitorilor companiei o alternativă considerabil mai mare și, potrivit sa, mai avantajoasă.

Astăzi, CEO-ul Paramount, David Ellison, a transmis o scrisoare acționarilor WBD prin care îi informează despre procesul depus. În cererea sa, Paramount solicită instanței să oblige WBD să dezvăluie detalii privind evaluarea Global Networks, modul de calcul al prețului în tranzacția cu Netflix, ajustările pentru datorii și „ajustările de risc” aplicate ofertei cash de 30 de dolari pe acțiune a Paramount. În comparație, oferta Netflix include 27,72 dolari pe acțiune, dintre care 23,25 dolari cash și restul în acțiuni Netflix.

Nemulțumiri legate de procesul decizional

Paramount a contestat încă din decembrie 2025 corectitudinea procesului de licitație al WBD, și a susținut că oferta sa nu a fost evaluată în mod corect sau negociată. În scrisoarea adresată acționarilor, Ellison a declarat:

„Rămânem surprinși că WBD nu a răspuns niciodată ofertei noastre din 4 decembrie, nu a clarificat sau negociat termenii acesteia și nu a făcut schimb de contracte cu noi. Chiar și relatarea WBD despre proces ne arată că au existat puține ședințe reale ale consiliului înainte de acceptarea unei tranzacții inferioare cu Netflix. Lipsa de transparență în privința aspectelor financiare de bază nu se leagă, la fel ca matematica prin care WBD continuă să prefere mai puțin decât oferta noastră cash de 30 de dolari pe acțiune”.

Pe lângă proces, Paramount intenționează să nominalizeze directori pentru consiliul WBD la adunarea anuală a acționarilor, care să se opună aprobării tranzacției cu Netflix. De asemenea, compania va propune modificarea statutului pentru ca orice desprindere a canalelor de cablu să necesite aprobarea acționarilor.

Răspunsul WBD: Oferta Paramount nu este suficientă

WBD a răspuns printr-un comunicat în care critică oferta Paramount, și susține că aceasta nu a abordat „numeroasele și evidentele deficiențe” și că procesul juridic reprezintă o încercare de a distrage atenția de la realitate:

„În ciuda multiplelor comunicate și acțiuni din ultimele șase săptămâni, Paramount Skydance nu a majorat oferta și continuă să propună o tranzacție pe care consiliul nostru a concluzionat unanim că nu este superioară acordului cu Netflix”.

Consiliul WBD a respins ultima ofertă Paramount pe 7 ianuarie, și a citat necesitatea unei „sume extraordinare de finanțare prin datorii”, ratingul „junk” al Paramount și fluxul negativ de numerar, comparativ cu ratingul „A/A3” și fluxul liber de numerar estimat la peste 12 miliarde de dolari pentru Netflix. În plus, oferta Paramount ar fi generat 87 de miliarde de dolari în datorii și nu ar fi acoperit taxele mari de despărțire în cazul unui eșec al tranzacției.

Pentru a răspunde îngrijorărilor legate de finanțare, Paramount a apelat la Larry Ellison, co-fondator Oracle și tatăl lui David Ellison, pentru a oferi o garanție personală irevocabilă de 40,4 miliarde de dolari pentru finanțarea ofertei. David Ellison a subliniat în scrisoare:

„Paramount este angajată, familia mea este angajată și sperăm că acest lucru răspunde întrebării legate de ce urmează să se întâmple”.

Perspectivele tranzacției

Prețul rămâne un punct critic pentru WBD, care a sugerat că ar putea obține mai mult pentru divizia de cablu dacă aceasta ar fi vândută separat. În plus, un acord cu Paramount ar întrerupe procesul de desprindere a canalelor de cablu, ceea ce ar putea complica situația dacă tranzacția ar eșua.

Și investitorii WBD sunt împărțiți. Unii preferă oferta Paramount sau sunt deschiși la negocieri suplimentare, în timp ce alții susțin acordul cu Netflix.

Atât achiziția prin Netflix, cât și cea prin Paramount ar necesita aprobări de reglementare și ar putea dura 12–18 luni pentru finalizare. În paralel, Netflix a început deja colaborarea cu autoritățile de reglementare pentru a avansa tranzacția.