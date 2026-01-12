AROBS Systems, companie din cadrul Grupului AROBS, a anunțat semnarea a două noi contracte de transformare digitală în zona administrației publice centrale, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Profit.ro, proiectele vizează digitalizarea activității Ministerului Sănătății și dezvoltarea unei platforme avansate de analiză și raportare a datelor pentru Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Sistem informatic integrat pentru Ministerul Sănătății

Pentru Ministerul Sănătății, AROBS Systems va coordona, în calitate de lider al unei asocieri din care mai fac parte MIND SOFT IT SOLUTIONS, CERTSIGN, CYBERLLENCE INOVATIE și WING LEADING EDGE, implementarea unui sistem informatic integrat destinat digitalizării proceselor interne ale instituției.

Proiectul este finanțat prin PNRR – Componenta 7 „Transformare digitală”, Investiția I.3.2, care vizează digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar. Obiectivul principal este simplificarea procedurilor administrative și crearea unui cadru unitar pentru gestionarea fluxurilor operaționale, precum și facilitarea interoperabilității cu alte sisteme informatice guvernamentale.

Valoarea totală a contractului se ridică la aproximativ 34,6 milioane de lei, din care circa 20,5 milioane de lei revin AROBS Systems. Durata de implementare este de șase luni de la semnarea contractului.

Platformă de tip Business Intelligence pentru CNPP

Cel de-al doilea proiect vizează Casa Națională de Pensii Publice și presupune dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice integrate de organizare, modelare, analiză și raportare a datelor (SIOMAR). AROBS Systems este liderul asocierii formate împreună cu Maguay Computers și Wing Leading Edge.

Platforma va funcționa ca un sistem de tip Business Intelligence, permițând colectarea, consolidarea și analiza avansată a volumelor mari de date gestionate de CNPP. Soluția va include infrastructură hardware, aplicații software specializate pentru integrarea și prelucrarea datelor, instrumente de analiză și vizualizare, precum și componente de analytics și inteligență artificială pentru scenarii predictive și identificarea potențialelor fraude.

Potrivit companiei, noua platformă va reduce dependența de instrumente învechite și va automatiza procesele de raportare, oferind indicatori actualizați în timp real pentru fundamentarea deciziilor. De asemenea, va facilita colaborarea interinstituțională cu entități precum Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, Institutul Național de Statistică, Curtea de Conturi și Comisia Europeană.

Proiectul este finanțat prin PNRR – Componenta 8 „Reforma fiscală și reforma pensiilor”, precum și din bugetul asigurărilor sociale de stat. Valoarea totală a contractului este de aproximativ 39,2 milioane de lei, din care 18,2 milioane de lei sunt aferente AROBS Systems. Durata de implementare este, de asemenea, de șase luni.

Extinderea portofoliului de proiecte publice

Prin aceste contracte, AROBS Systems își consolidează prezența în zona proiectelor publice, adăugându-le unor inițiative anterioare precum Sistemul Informatic Integrat al CNPP, platforma informatică pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sau proiecte realizate pentru Banca Națională a României și Nuclearelectrica.