Google a fost obligată de o instanță din Berlin să plătească platformei germane de comparație a prețurilor Idealo despăgubiri de aproximativ 465 de milioane de euro, după ce judecătorii au concluzionat că gigantul american a abuzat de poziția sa dominantă pe piață.

Decizia vizează două cazuri separate în care Google ar fi favorizat propriul serviciu de comparare a prețurilor, dezavantajând competitorii europeni. Ambele hotărâri pot fi atacate cu apel, a transmis un purtător de cuvânt al instanței, conform Reuters.

Pe lângă suma acordată Idealo, o altă platformă germană de comparație, Producto, va primi 107 milioane de euro despăgubiri.

Reacția Idealo și acuzațiile aduse Google

Idealo, parte a grupului media Axel Springer, a salutat soluția instanței, însă a subliniat că acțiunile sale împotriva Google vor continua. Cofondatorul companiei, Albrecht von Sonntag, a transmis un mesaj ferm: „Vom continua să luptăm – pentru că abuzul de piață trebuie să aibă consecințe și nu trebuie să devină un model de afaceri profitabil, chiar și în ciuda amenzilor și plăților de despăgubiri.”

În proces, Idealo a cerut inițial 3,3 miliarde de euro, sumă care includea și dobânzi, acuzând Google că, între 2008 și 2023, ar fi manipulat modul în care sunt afișate rezultatele în propriul motor de căutare, direcționând traficul către serviciul intern Google Shopping și reducând vizibilitatea competitorilor. Idealo susține că acest comportament ar fi generat pierderi economice majore în cei 15 ani analizați.

Poziția Google și implicațiile europene

Google respinge integral acuzațiile și decizia instanței. Compania a confirmat că va formula apel împotriva ambelor hotărâri, insistând că a implementat măsuri de conformare încă din 2017, în urma investigațiilor de la nivel european privind concurența în sectorul serviciilor de comparare a prețurilor.

Un purtător de cuvânt al Google a declarat că modificările făcute atunci au creat un mediu competitiv echilibrat: „Modificările implementate în 2017 s-au dovedit a fi de succes fără intervenția Comisiei Europene.” Potrivit companiei, numărul serviciilor de comparație care folosesc sistemul Shopping Unit – structura tehnică creată pentru a afișa reclame într-un mod considerat echitabil – ar fi crescut de la doar 7 la peste 1.550 în Europa.

Hotărârea instanței din Berlin se înscrie într-un context european mai larg, marcat de investigații extinse și sancțiuni impuse marilor companii din tehnologie pentru practici considerate anticoncurențiale.

Google a fost vizată în ultimul deceniu de autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană pentru modul în care și-a promovat serviciile proprii în detrimentul competitorilor, în special în ceea ce privește sectorul de comerț online și publicitate digitală.

Pentru Idealo și Producto, decizia reprezintă un pas important în eforturile de a obține compensații financiare pentru pierderile suferite. Pentru Google, însă, disputa este departe de a fi încheiată, mai ales în condițiile în care compania a anunțat clar intenția de a lupta în instanță împotriva verdictelor. În eventualitatea unui apel reușit, valoarea despăgubirilor sau chiar responsabilitatea companiei ar putea fi reanalizate. În caz contrar, hotărârile din Berlin ar putea crea un precedent semnificativ pentru alte procese aflate în desfășurare în Europa.

Decizia unui tribunal național împotriva uneia dintre cele mai influente companii de tehnologie din lume atrage atenția și asupra presiunii din ce în ce mai mari pe care autoritățile o exercită asupra platformelor digitale dominante.

Miza acestor litigii nu se limitează doar la despăgubiri financiare, ci vizează modul în care funcționează competiția într-o piață digitală în continuă transformare, în care algoritmii și modul de afișare al informațiilor pot determina succesul sau eșecul unor afaceri întregi.

Pentru moment, Google contestă ferm acuzațiile și deciziile instanței, în timp ce Idealo se declară hotărâtă să continue demersurile legale până la obținerea unui rezultat pe care îl consideră pe deplin just. În lunile următoare, evoluția apelurilor depuse de Google va stabili direcția finală a unuia dintre cele mai importante litigii europene din zona serviciilor online de comparație a prețurilor.