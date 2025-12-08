Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că va semna în această săptămână un ordin executiv care va crea o singură regulă națională pentru reglementarea inteligenței artificiale (AI), potrivit Reuters.

Măsura are ca obiectiv principal înlocuirea legislațiilor diferite adoptate de statele americane și stabilirea unui cadru unic la nivel federal.

Anunțul a fost făcut de Trump printr-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. „Trebuie să existe un singur set de reguli dacă vrem să continuăm să fim lideri în AI. Voi da un ordin executiv pentru o singură regulă în această săptămână. Nu te poți aștepta ca o companie să obțină 50 de aprobări de fiecare dată când vrea să facă ceva”, a transmis președintele SUA.

Potrivit informațiilor anterioare publicate de Reuters, ordinul ar putea încerca să blocheze legile statelor privind inteligența artificială prin acțiuni în instanță și prin limitarea finanțărilor federale pentru statele care mențin propriile reglementări.

Sprijinul companiilor tech

Inițiativa este susținută de marile companii din tehnologie. OpenAI, Google, Meta Platforms și fondul de investiții Andreessen Horowitz au cerut în mod public adoptarea unor standarde naționale unice pentru AI. Aceste companii consideră că fragmentarea legislativă la nivelul celor 50 de state frânează inovația și îngreunează dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii. De asemenea, ele avertizează că Statele Unite riscă să rămână în urma Chinei în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale dacă reglementarea rămâne la nivelul statelor.

Opoziție din partea statelor

Ordinul executiv anunțat de Trump este văzut ca un câștig important pentru industria tehnologică. În același timp, măsura este așteptată să genereze opoziție din partea liderilor statelor, atât democrați, cât și republicani. Aceștia susțin că statele trebuie să aibă libertatea de a-și proteja propriii cetățeni prin reguli adaptate la nivel local.

Legislații statale existente

În ultimele luni, mai multe state americane au adoptat legi proprii privind utilizarea inteligenței artificiale. Unele dintre aceste legi vizează interzicerea folosirii AI pentru crearea de imagini sexuale fără consimțământ. Altele urmăresc blocarea deepfake-urilor politice neautorizate sau prevenirea discriminării prin algoritmi.

California, stat care găzduiește numeroase companii majore din domeniul AI, a decis ca marii dezvoltatori să fie obligați să prezinte planuri clare pentru reducerea riscurilor considerate potențial catastrofale. Aceste măsuri sunt văzite de autoritățile statale ca fiind necesare pentru protecția consumatorilor și a proceselor democratice.

Săptămâna trecută, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a prezentat un proiect de lege care ar crea un „AI Bill of Rights” (set de drepturi și protecții pentru utilizatorii de AI) pentru inteligența artificială. Inițiativa vizează protecția datelor personale, introducerea unor controale parentale și întărirea drepturilor consumatorilor în raport cu tehnologiile bazate pe AI.

Reacția Congresului

Pe fondul acestor inițiative locale, Donald Trump a cerut recent Congresului să adauge prevederi care să blocheze legile statelor privind AI într-un viitor proiect de lege din domeniul apărării. Propunerea a fost întâmpinată cu opoziție din partea autorităților statale.

Procurorul general al Carolinei de Nord, Jeff Jackson, a declarat anterior: „Congresul nu poate eșua în a crea protecții reale și apoi să blocheze statele atunci când acestea încearcă să intervină”. Reacțiile critice au venit atât din tabăra democrată, cât și din cea republicană.

În acest context tensionat, Senatul SUA a votat cu 99 la 1 împotriva unei inițiative care urmărea blocarea legilor statelor privind inteligența artificială. Votul a venit după presiuni din partea liderilor statali și a organizațiilor pentru protecția consumatorilor.

Detalii necunoscute

Detaliile exacte ale ordinului executiv pregătit de Casa Albă nu au fost făcute publice până în acest moment. Rămâne de văzut în ce măsură documentul va putea impune un cadru unic de reglementare și ce mecanisme concrete vor fi folosite pentru a limita legislațiile statelor.

Anunțul vine într-un moment în care disputa dintre autoritățile federale, state și marile companii de tehnologie pentru controlul reglementării inteligenței artificiale este în plină desfășurare.