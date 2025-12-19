Elicopterul S-70 Black Hawk, achiziționat prin programul rescEU și finanțat integral de UE, a ajuns la sediul Inspectoratului General de Aviație al MAI. Acesta va fi folosit la solicitarea Uniunii Europene pentru misiuni de sprijin în alte state membre sau în țări terțe afectate de dezastre, potrivit Mediafax.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), aeronava face parte dintr-o flotă strategică europeană distribuită în mai multe state membre, compusă din 5 elicoptere mediu-grele și 10 aeronave de tip „Canadair”, destinată asigurării unui răspuns rapid și eficient la dezastre la nivel european.

Elicopterul va putea fi mobilizat, la solicitarea Uniunii Europene, pentru misiuni de sprijin în alte state membre sau în țări terțe afectate de dezastre majore, în spiritul solidarității europene, costurile operaționale fiind acoperite prin programul rescEU.

„În perioada imediat următoare, va fi constituită o comisie de recepție, care va derula procedurile specifice, incluzând verificări tehnice amănunțite, inspecția dotărilor medicale și a echipamentelor de stingere a incendiilor, precum și zboruri de verificare, pentru confirmarea conformității cu specificațiile contractuale și cu standardele europene de siguranță”, transmite DSU.

Aeronava este echipată cu sistem „Bambi Bucket”, având o capacitate de peste 3.000 de litri de apă, și poate fi utilizată pentru stingerea incendiilor forestiere, misiuni de căutare-salvare, inclusiv prin utilizarea troliului pentru extragerea victimelor din zone greu accesibile sau din mediul maritim, și pentru evacuare și transport medical de urgență (MEDEVAC), inclusiv pentru pacienți în stare critică, cu echipamente de terapie intensivă la bord.

Elicopterul are specificații identice cu cele ale aeronavelor Black Hawk aflate deja în dotarea Inspectoratului General de Aviație.

„Aterizarea acestui elicopter marchează trecerea de la planificare la o capacitate operațională reală. După finalizarea procedurilor de recepție, această aeronavă va fi gata să decoleze pentru a salva vieți, oriunde în Europa, sub egida solidarității europene”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat.

În cadrul programului rescEU, Uniunea Europeană finanțează și pune la dispoziția statelor membre capacități comune de intervenție, incluzând elicoptere și aeronave specializate pentru stingerea incendiilor forestiere, aeronave pentru evacuare și transport medical de urgență și alte resurse esențiale pentru protecția civilă.