Miercuri, 14 ianuarie, echipajul Crew-11 al Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) urmează să fie evacuat din raţiuni medicale, fiind prima dată când se recurge la o astfel de procedură în urma diagnosticării unuia dintre astronauţi cu o afecţiune nedezvăluită. NASA a precizat însă că problema de sănătate nu constituie o urgenţă, relatează Live Science, citată de Agerpres.

Cei patru membri ai echipajului — astronauţii NASA Mike Fincke şi Zena Cardman, astronautul japonez Kimiya Yui (JAXA) şi cosmonautul rus Oleg Platonov (Roskosmos) — vor încheia anticipat misiunea de şase luni, și vor reveni pe Pământ cu aproape o lună mai devreme decât era planificat. Agenţia spaţială americană nu a făcut publică identitatea astronautului afectat.

Întoarcerea pe Terra este programată să fie una rapidă

Capsula Crew Dragon Endeavour, operată de SpaceX, ar urma să amerizeze în Oceanul Pacific, în apropierea coastelor Californiei, joi, la ora 08:41 GMT, la numai 51 de minute după declanşarea manevrei de coborâre de pe orbită.

Totuşi, acest calendar ar putea suferi modificări. Potrivit unui comunicat NASA din 9 ianuarie, echipa de control a misiunii monitorizează în continuare condiţiile din zona de recuperare, deoarece desprinderea capsulei Dragon depinde de mai mulţi factori, printre care disponibilitatea navei şi a echipei de recuperare, condiţiile meteo, starea mării şi alte variabile operaţionale.