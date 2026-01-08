Timp de zeci de ani, dacă doreai să trimiți un astronaut sau un experiment în orbită, singura opțiune era ISS. Acum, pe măsură ce NASA și partenerii săi pregătesc dezorbitarea ISS la sfârșitul acestui deceniu, stațiile comerciale pregătite de proprietari privați sunt gata să preia rolul, anunță NewScientist.

„Aceste proiecte sunt în dezvoltare de mai mulți ani, în mare parte în parteneriat cu NASA, iar 2026 va marca cu adevărat începutul lansărilor hardware”, a explicat Mary Guenther, lider al politicii spațiale în cadrul Progressive Policy Institute din Washington DC. Anterior, au existat module dezvoltate privat atașate ISS, notabil de la firma Bigelow Aerospace, acum desființată, dar nu a existat niciodată o stație spațială comercială independentă.

Spațiul privat preia conducerea

În absența ISS, aceste stații vor fi chemate să umple golul. „Este timpul ca NASA să meargă mai departe și să facă lucruri pe care nu le-am mai făcut niciodată, lăsând restul, în acest caz stațiile spațiale în orbita joasă, capabilităților comerciale”, a subliniat Guenther.

În 2026, două astfel de inițiative planifică lansări în Statele Unite. Prima este start-up-ul Vast, care intenționează să lanseze stația Haven-1 pe una dintre rachetele Falcon 9 ale SpaceX încă din luna mai. Haven-1 este mult mai mică și mai simplă decât ISS și se va baza pe capsula Crew Dragon a SpaceX pentru a suplimenta sistemele de susținere a vieții. Dar, dacă totul merge planului, va fi prima stație spațială privată din istorie.

Cu ajutorul capsulei Crew Dragon, stația va putea găzdui simultan patru membri ai echipajului, atât pentru turism spațial cât și pentru experimente microgravitaționale de dimensiuni mici. Ea este gândită ca un „banc de testare” pentru Haven-2, un proiect mai mare și mai ambițios, pe care conducerea Vast îl vede ca înlocuitor al ISS.

„Cred că toată lumea, inclusiv Vast, se uită spre 2030. ISS va fi scoasă din uz la sfârșitul anului 2030, așa că oamenii se uită la calendar și spun: Suntem în 2025, trebuie să facem ceva”, a declarat Colin Smith de la Vast.

Sierra Space și modulele extensibile

Cea de-a doua stație spațială a cărei lansare este planificată pentru 2026 vine de la Sierra Space, care dezvoltă și un avion spațial numit Dream Chaser. Sierra Space a anunțat că va lansa un prototip al modulului său extensibil de stație spațială, Large Integrated Flexible Environment, în 2026. În viitor, acest modul va face parte din proiectul stației Orbital Reef, condus de Blue Origin și Sierra Space.

Nu există nicio îndoială că era stațiilor spațiale comerciale va fi diferită de cea a ISS, chiar și datorită numărului mult mai mare de jucători potențiali din industrie. „Există șansa ca mai multe modele diferite de stații spațiale comerciale să deservească piețe diferite. Abia aștept să văd cum se vor diferenția între ele pentru a atrage clienți și cum va stimula concurența inovația”, spune Guenther.

Mulți speră că stațiile spațiale private vor reduce costurile operării pe orbită, așa cum furnizorii privați de lansări au făcut accesul în spațiu mai accesibil.

„ISS este cel mai scump lucru construit vreodată de omenire. A costat o sumă absolut nebună și nu vom avea o viitoare economie spațială, fabrici în spațiu sau oameni care trăiesc și lucrează acolo dacă trebuie să cheltuim 150 de miliarde de dolari pentru șapte persoane. Scopul nostru pe termen lung este ca milioane de oameni să trăiască și să lucreze în spațiu, iar toate celelalte sunt treptele necesare pentru a ajunge acolo”, a subliniat Smith.

Piața și cererea viitoare

Rămâne de văzut dacă există suficientă cerere pe piață pentru a susține o economie spațială înfloritoare. Perspectiva unor stații spațiale unice și specializate în orbită este captivantă, dar acestea vor necesita clienți dincolo de NASA și alte agenții spațiale naționale. Pe măsură ce primele stații noi vor începe să fie lansate și să fie operaționale în acest an, va deveni clar dacă vor rezista pe termen lung.

„Există semințele unor industrii care vor fi gata să treacă la aceste stații spațiale, inclusiv farmacologia și industria materialelor. Va fi interesant de văzut care dintre aceste semințe vor înflori și se vor dezvolta”, a adăugat Guenther.