Gigantul american Amazon a anunțat că va investi încă 18 miliarde de euro (21 miliarde de dolari) în Spania pentru a-și extinde rețeaua de centre de date și pentru a accelera dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială, potrivit Reuters.

Prin acest nou angajament financiar, investițiile totale ale companiei în statul iberic vor ajunge la 33,7 miliarde de euro.

Anunțul a fost făcut la Barcelona, în cadrul celei de-a 20-a ediții a Mobile World Congress (MWC), după o întâlnire între premierul spaniol Pedro Sanchez și David Zapolsky, director juridic al Amazon și responsabil pentru afaceri globale.

Oficialul companiei a subliniat miza strategică a proiectului: „Cu această investiţie, facem din Spania epicentrul AI al operaţiunilor noastre din Europa”. Potrivit lui Zapolsky, investiția ar putea susține până la 30.000 de locuri de muncă până în 2035.

Un rol central îl are Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud a grupului și cel mai mare furnizor de servicii cloud din lume. Anul trecut, AWS a anunțat deja o investiție de 15,7 miliarde de euro în regiunea Aragon, în nordul Spaniei. Proiectul ar urma să sprijine, în medie, crearea a 17.500 de locuri de muncă pe an la companiile locale până în 2033.

Extinderea accelerată a infrastructurii vine însă cu provocări. Luna trecută, Pamela MacDougall, director pentru Piețe de Energie și Reglementare la AWS în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), avertiza că termenul pentru obținerea unei conexiuni la rețea a devenit unul dintre cei mai importanți factori în luarea deciziilor privind investițiile în centrele de date.

În Europa, conectarea la rețeaua de transport poate dura până la șapte ani, în timp ce dezvoltarea unui centru de date durează aproximativ doi ani. În Statele Unite, conectarea durează, în medie, între unul și trei ani, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), deși în anumite cazuri poate ajunge tot la șapte ani.

„Şi ne confruntăm din ce în ce mai mult în Europa cu întârzieri ale conexiunilor la reţea”, a declarat Pamela MacDougall într-un interviu acordat Reuters. Ea a explicat că, „în multe ţări din Europa”, Amazon voia să construiască infrastructură, însă lipsa conectării sau supraaglomerarea rețelei energetice făceau proiectele nefezabile. „Există un decalaj. Vrem să ne extindem şi să creştem în doi ani”, a afirmat MacDougall, adăugând că întârzierile „afectează aspiraţiile noastre de creştere”.

Pe acest fond, industriile mari consumatoare de energie au cerut Uniunii Europene să investească mai mult în rețele, avertizând că o conectare rapidă la rețele energetice stabile și sigure este un criteriu esențial pentru investițiile în noi unități industriale din Europa.

Comisia Europeană a propus anul trecut modificări pentru a plafona la maximum doi ani termenele pentru aprobarea permiselor de rețea și pentru a excepta proiectele de infrastructură energetică de la evaluarea de mediu, cu scopul de a accelera modernizarea rețelelor electrice europene.

În același timp, Eurelectric, organizația care reprezintă industria europeană a energiei electrice, a avertizat că în țări precum Italia și Spania conectările sunt încetinite de așa-numitele proiecte „speculative”, care solicită capacitate în rețea ca măsură de precauție, dar nu sunt duse mai departe.

Amazon continuă să construiască centre de date în Europa pe fondul expansiunii AWS. Compania nu a precizat câte unități sunt în dezvoltare, însă are deja infrastructură în peste 20 de state europene și își extinde investițiile în țări precum Franța, Germania și Spania.

Pentru Madrid, investiția consolidează poziția țării pe harta europeană a tehnologiei și a inteligenței artificiale. Pentru Amazon, însă, ritmul de creștere depinde tot mai mult de cât de repede pot fi modernizate și decongestionate rețelele energetice.