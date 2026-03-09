Pescarii comerciali din largul coastei Atlanticului se confruntă cu un risc neașteptat și extrem de periculos: munițiile chimice aruncate în mare de Statele Unite până în 1970 continuă să fie scoase accidental la suprafață de echipaje.

Conform unui raport publicat săptămâna aceasta în Morbidity and Mortality Weekly Report de către oficiali din New Jersey și de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC), între 2016 și 2023 au fost cel puțin trei incidente în care muncitorii din pescuit au intrat în contact cu muniții de război de tip chimic (CWM).

Cel puțin șase membri ai echipajelor au fost expuși agentului muștar (iperită), care provoacă arsuri chimice cu bășici pe piele și mucoase. Într-un caz, un membru al echipajului a necesitat internare pentru arsuri și dificultăți respiratorii, iar altul a fost transportat la un centru specializat pentru grefe de piele și terapie fizică, informează Ars Technica.

Munițiile chimice recuperate continuă să reprezinte un pericol pentru sănătatea muncitorilor și a alimentelor

„Munițiile chimice recuperate continuă să reprezinte un pericol pentru sănătatea muncitorilor și pentru siguranța alimentelor. Curentii oceanici, furtunile și activitățile offshore fac ca locațiile exacte ale acestor muniții să fie necunoscute și posibil foarte îndepărtate de zonele documentate inițial”, explică oficialii din domeniul sănătății.

Incidentul din 2016, în largul Atlantic City, a implicat o ladă de muniție ridicată pe banda transportoare a navei. Deși un membru al echipajului a aruncat lada înapoi în mare, acesta a suferit arsuri la brațe care au necesitat grefe de piele. În urma evenimentului, aproximativ 704 cutii de scoici și 192 de cutii de supă de scoici au fost distruse sau rechemate din cauză că au intrat în contact cu muniția.

„Munițiile aflate de zeci de ani în mare nu merită recuperate”

În 2017, o ladă cu 20 de recipiente cu sulfură de mustar a fost ridicată în largul Long Beach și a provocat arsuri de gradul doi unui membru al echipajului. În 2023, o muniție care curgea a fost ridicată în largul Cape May, și care a provot dificultăți respiratorii și arsuri altui pescar.

Deși soluția aparent riscantă de a arunca munițiile înapoi în mare poate părea periculoasă, oficialii susțin că aceasta este cea mai sigură metodă pentru protecția echipajelor. Legislația americană consideră că munițiile aflate de zeci de ani în mare sunt abandonate și degradate, și nu sunt considerate arme active care trebuie recuperate.