Rusia își întărește forța aeriană cu un lot nou de bombardiere Su-34

Forțele Aerospațiale Ruse au primit, la 12 august 2025, un nou lot de bombardiere Su-34, în cadrul programului național de înzestrare militară. Aeronavele au fost produse de United Aircraft Corporation, parte a conglomeratului de stat Rostec, și au trecut cu succes toate testele de fabrică înainte de a fi transferate la baza aeriană desemnată, anunță ArmyRecognition.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Livrarea vine pe fondul eforturilor Moscovei de a-și consolida capacitatea de atac aerian în contextul operațiunilor militare aflate în desfășurare și al tensiunilor strategice persistente.

Un „cal de povară” al aviației ruse

Su-34, cunoscut sub numele NATO „Fullback”, este un bombardier tactic modern, cu două motoare și două locuri, dezvoltat de Biroul Suhoi pe structura celebrului Su-27. Designul său include un cockpit cu locuri alăturate pentru confort sporit în misiuni lungi și un fuselaj întărit pentru a rezista în zone cu apărare antiaeriană puternică.

Aeronava poate transporta până la 8 tone de armament ghidat și neghidat pe 12 puncte de prindere și este echipată cu radar phased-array Sh141, sistem digital de control fly-by-wire și pachet de război electronic Khibiny. Are o rază de acțiune de peste 1.000 km fără realimentare și poate opera în orice condiții meteo, zi și noapte.

Testat în Siria și Ucraina

Intrat în serviciu în 2014, Su-34 a fost folosit intensiv în Siria, unde a efectuat lovituri adânci și bombardamente tactice. În războiul din Ucraina, aeronava a fost implicată în atacuri de precizie pe distanțe lungi, recunoaștere aeriană și sprijin al trupelor la sol. Aceste operațiuni au confirmat fiabilitatea și rezistența platformei în condiții de luptă intensă.

Comparativ cu modelele sovietice mai vechi, precum Su-24, Su-34 oferă avionică modernă, mai multă flexibilitate și protecție sporită pentru echipaj. Este considerat echivalentul rusesc al americanului F-15E Strike Eagle, cu avantajul unei autonomii mai mari și a unui cockpit mai confortabil.

Strategie și economie

Continuarea livrărilor arată intenția Moscovei de a menține un nucleu puternic de aviație convențională, chiar și în timp ce dezvoltă platforme de generație nouă precum Su-57. Su-34 poate îndeplini misiuni variate, de la interdicție și neutralizarea apărării aeriene până la recunoaștere și sprijin tactic.

Din punct de vedere economic, modelul este mai ieftin decât aeronavele de generația a cincea, păstrând totodată capabilități avansate. În 2024, Rusia a recepționat între 12 și 14 aparate, în șase loturi, semn al unui ritm constant de producție susținut de contracte de stat.