Grupare din Italia, acuzată că a generat cu ajutorul inteligenței artificiale acte și identități false pentru românce inexistente / Fraudă de 1,4 milioane de euro din ajutoare sociale

Autoritățile italiene au descoperit o amplă schemă de fraudare a statului, în care au fost folosite identități false generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

O grupare din provincia Foggia este acuzată că a obținut ilegal aproximativ 1,4 milioane de euro din ajutoare sociale, folosind datele a 59 de femei românce inexistente, fiecare prezentată ca având cinci sau șase copii în întreținere.

Frauda a fost investigată de Poliția Financiară, care a dispus înghețarea sumelor obținute ilegal. Potrivit publicației Curierul Italiei, Tribunalul din Foggia a aprobat un ordin de sechestru preventiv urgent împotriva a patru persoane domiciliate în zonă, cercetate pentru fraudă agravată împotriva statului.

Ancheta a scos la iveală implicarea unui angajat al Oficiului Stării Civile dintr-o localitate din zona Bat și a unui angajat al unui Centru de Asistență Fiscală (CAF) din Foggia. Funcționarul municipal ar fi înregistrat fictiv cele 59 de femei ca rezidente și ar fi emis cărți de identitate false, fără cereri legale și fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Autoritățile susțin că fețele și numele femeilor au fost create cu ajutorul inteligenței artificiale. Inexistența acestora a fost confirmată prin verificări realizate împreună cu Carabinierii din Trinitapoli și prin canale de cooperare internațională.

Ulterior, pe numele acestor identități false au fost întocmite contracte de muncă fictive la două companii agricole din Cerignola. Documentele au fost folosite pentru a depune cereri de alocație unică pentru copii la INPS, fiecare solicitare indicând un număr mare de copii în întreținere, pentru obținerea unor sume lunare mai ridicate.

Gruparea a deschis 59 de carduri bancare pe numele femeilor inexistente, de pe care banii au fost retrași ulterior. Prejudiciul mediu a fost estimat la aproximativ 2.300 de euro pentru fiecare „familie” fictivă.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au confiscat zece proprietăți, un autoturism, sume de bani din 92 de conturi bancare, obiecte din aur și alte bunuri de valoare. Ancheta este în desfășurare.