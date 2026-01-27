Un muzeu virtual al Marii Uniri, cu tehnologii digitale, va fi amenajat în Palatul Comitatului din Arad

Un muzeu virtual dedicat Marii Uniri din 1918 urmează să fie amenajat în demisolul Palatului Comitatului din Arad, clădire emblematică din centrul orașului, parțial restaurată în ultimii ani. Noua atracție va oferi vizitatorilor experiențe interactive și multimedia, menite să pună în valoare rolul orașului în procesul istoric de unire a României.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a anunțat marți că proiectul, realizat în parteneriat cu Complexul Muzeal, a început deja să prindă contur. Acesta va transforma spațiul într-un muzeu modern, care să permită explorarea documentelor, mărturiilor și momentelor-cheie ale anului 1918 prin intermediul tehnologiilor digitale de ultimă generație.

În urma solicitării Complexului Muzeal, CJ Arad va pune la dispoziție peste 600 de metri pătrați din demisolul Palatului Comitatului pentru amenajarea muzeului. „Prin acest proiect, dorim să aducem în prim-plan, în special pentru tineret, importanța strategică a Aradului ca adevărată capitală a Marii Uniri. Investiția va transforma un imobil de patrimoniu într-un punct de atracție turistică și educațională modern”, a explicat Cionca. Bugetul necesar va fi stabilit după finalizarea procedurilor de transfer a spațiilor.

Sala unde vor fi organizate activitățile muzeale are o valoare istorică deosebită. În această încăpere s-au purtat tratativele dintre oficialii români și cei maghiari privind soarta Transilvaniei, punându-se bazele Marii Uniri. Restaurată cu fonduri europene, sala a fost redeschisă oficial la finalul anului 2021 și a primit denumirea „Sala Marii Uniri”. Clădirea Palatului Comitatului, construită în 1825, este un monument istoric de referință în oraș.

Istoricul Corneliu Pădurean sublinia la inaugurare că „în zilele de 13 și 14 noiembrie 1918, aici a avut loc un moment crucial pentru istoria României. În această sală, Consiliul Național Român, condus de Ștefan Cicio Pop, a purtat tratative cu reprezentanții Guvernului Maghiar. În 9 noiembrie, Budapesta primise un ultimatum prin care se solicita stăpânirea a 26 de comitate. În această sală, reprezentanții românilor au afirmat clar că doresc cele 26 de comitate, cerere care a fost ulterior confirmată prin Conferința de Pace de la Trianon.”

Proiectul muzeului virtual reprezintă un pas important în valorificarea patrimoniului arădean și în promovarea educației istorice prin intermediul tehnologiei moderne.