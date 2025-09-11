Reuters: Autoritățile americane avertizează asupra dispozitivelor de control la distanță ascunse în echipamente rutiere alimentate cu energie solară / „Asta ar putea crea foarte mult haos”

Autoritățile americane au emis un avertisment privind posibile riscuri de securitate asociate cu infrastructura rutieră alimentată cu energie solară, precum stațiile de încărcare, camerele de trafic și stațiile meteo. Conform unei note transmise pe 20 august de Administrația Federală a Autostrăzilor (FHWA), în unele echipamente importate, inclusiv invertoare și sisteme de management al bateriilor, au fost descoperite „dispozitive de control la distanță nedocumentate”.

Nota de securitate, obținută de Reuters, subliniază că aceste module ar putea reprezenta un risc major, deoarece permit transmiterea sau interceptarea de date, dar și posibilitatea declanșării de defecțiuni coordonate. Documentul nu menționează țara de origine a produselor respective, însă o mare parte dintre invertoare sunt fabricate în China, ceea ce alimentează îngrijorările privind influența tehnologică a Beijingului în infrastructura critică a Statelor Unite.

Oficialii americani se tem că astfel de componente ascunse ar putea fi folosite pentru acțiuni de sabotaj. „Asta ar putea crea foarte mult haos”, a avertizat Anomadarshi Barua, profesor la Universitatea George Mason, explicând că un atac de acest tip ar putea afecta atât infrastructura rutieră, cât și, pe termen lung, sistemele care ajută la menținerea vehiculelor autonome pe șosea.

Problema nu este una nouă. În luna mai, Reuters a relatat că experți din domeniul energetic american au găsit dispozitive de comunicații ascunse în unele invertoare și baterii produse în China. La scurt timp, organizația Green Power Denmark a anunțat că a identificat componente electronice inexplicabile în echipamente importate pentru rețeaua energetică a Danemarcei.

În răspunsul său, Administrația Federală a Autostrăzilor a precizat că nota „rezumă rapoarte publice și neclasificate pentru a se asigura că operatorii de transport implementează măsuri practice de reducere a riscurilor”. Printre recomandări se numără inventarierea echipamentelor, scanarea acestora cu tehnologii de analiză spectrală pentru identificarea unor comunicații neașteptate, eliminarea dispozitivelor nedocumentate și protejarea rețelelor prin segmentare.

Ambasada Chinei la Washington a reacționat la aceste informații, declarând că se opune „denaturării și defăimării realizărilor Chinei în domeniul infrastructurii energetice”.

Avertismentul vizează în special echipamentele utilizate pentru semnalizarea rutieră, camerele de trafic, stațiile meteo rutiere, zonele pentru vizitatori alimentate cu energie solară, depozitele și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice. Printre riscurile identificate se numără oprirea simultană a mai multor sisteme sau furtul de date fără a fi detectat.

Temerile autorităților americane se extind și în domeniul auto. Washingtonul și-a exprimat îngrijorarea privind vehiculele chinezești care rulează pe șoselele din Statele Unite, suspectând că acestea ar putea colecta date sensibile prin intermediul tehnologiilor de bord. În acest context, Departamentul Comerțului a adoptat reguli care vor interzice, până la finalul lui 2026, aproape toate automobilele și camioanele chinezești de pe piața americană, ca parte a unei strategii de control al software-ului și hardware-ului provenit din China.