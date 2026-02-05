STUDIU Opt din zece români preferă să achite digital cheltuielile pentru vacanțele de iarnă

Peste opt din zece români (81%) preferă să achite cu cardul sau telefonul cheltuielile aferente unei vacanțe dedicate sporturilor de iarnă, potrivit celui mai recent studiu realizat de Visa și transmis către TechRider.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Datele indică o orientare tot mai clară către plățile digitale, considerate mai rapide și mai convenabile.

Studiul arată că lipsa opțiunilor de plată digitală poate influența semnificativ comportamentul consumatorilor. Aproape jumătate dintre respondenți spun că, în absența acestor opțiuni, ar lua decizii alternative: 28% ar alege un alt comerciant, 13% ar cheltui mai puțin, iar 9% nu s-ar mai întoarce la respectivul furnizor de servicii, potrivit datelor transmise de Agerpres.

În ceea ce privește destinațiile pentru sezonul de iarnă, majoritatea românilor preferă stațiunile din țară. Astfel, 84% dintre respondenți au declarat că își vor petrece vacanța de iarnă în România, practicând schi, snowboarding sau patinaj. Restul de 16% aleg destinații externe, în special Austria, Italia și Elveția, urmate de Bulgaria, Germania și Franța.

Motivele care stau la baza alegerii destinațiilor interne țin în principal de ușurința călătoriei (63%) și proximitatea (46%). Alte argumente invocate sunt dorința de a sprijini economia locală (28%) și aprecierea pentru bucătăria tradițională (27%). În schimb, românii care aleg să călătorească în afara țării pun pe primul loc calitatea serviciilor (60%), urmată de ușurința deplasării (46%) și distanța față de destinație (26%).

Datele Visa arată că România se numără printre cele mai active piețe ale sporturilor de iarnă din regiune. Aproape șapte din zece români (69%) au avut cel puțin o vacanță dedicată sporturilor de iarnă în ultimii cinci ani, plasând România pe locul al doilea în Europa Centrală și de Est, după Bulgaria (71%). De asemenea, 31% dintre români afirmă că interesul lor pentru sporturile de iarnă a crescut în ultimii cinci ani.

Interesul este alimentat și de evenimente sportive majore. Potrivit studiului, 93% dintre respondenți consideră că Jocurile Olimpice și Paralimpice de iarnă din 2026, care vor avea loc la Milano-Cortina, vor încuraja mai mulți oameni să practice sporturi de iarnă. Un procent similar este de părere că evenimentul va sprijini afacerile locale și va conduce la creșterea cheltuielilor în stațiunile montane.

În ceea ce privește echipamentele și achizițiile conexe, schiul și patinajul rămân cele mai practicate sporturi de iarnă în rândul românilor. În 2025, aproape jumătate dintre respondenți (49%) au cumpărat îmbrăcăminte specifică, 29% încălțăminte, 28% accesorii și 18% echipament dedicat. Totodată, 15% au achiziționat produse tehnologice, precum ceasuri inteligente sau ochelari cu funcții GPS sau realitate augmentată.

Studiul relevă și o deschidere crescută față de utilizarea inteligenței artificiale. Aproape 59% dintre români declară că sunt dispuși să folosească instrumente bazate pe AI pentru planificarea sau rezervarea unei vacanțe de iarnă, un procent comparabil cu cel din Polonia și apropiat de nivelul înregistrat în Bulgaria. În plus, 57% ar utiliza AI pentru achiziționarea de echipamente sau servicii dedicate sporturilor de iarnă, în special pentru economisirea timpului și identificarea unor opțiuni personalizate. Deja, 32% dintre respondenți spun că au folosit inteligența artificială pentru a cumpăra, rezerva sau închiria echipamente sau experiențe de iarnă.

„Observăm schimbări clare în comportamentul consumatorilor, care arată cum tehnologia influențează nu doar metodele de plată, ci și deciziile legate de călătorii. Studiul Visa confirmă că românii își doresc servicii rapide, sigure și confortabile, iar plata este o parte esențială a acestei experiențe”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România, citată în comunicat.

Colectarea datelor a fost realizată de compania Response Now s.r.o., în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.038 de respondenți din România, cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani. Studiul a inclus și alte șapte țări din Europa Centrală și de Est: Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Slovenia.