Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, licitaţie pe SEAP pentru dezvoltarea unui sistem digital care să simplifice accesul românilor din străinătate la servicii publice

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anunţă licitaţie pe SEAP pentru dezvoltarea unui sistem digital care să permită românilor de peste hotare să acceseze servicii online, transmite Agerpres.

Contractul – în valoare estimată de 36,4 milioane lei – vizează dezvoltarea unui sistem informatic pentru digitalizarea serviciilor oferite românilor de pretutindeni, incluzând servicii de instalare, configurare, punere în funcţiune şi instruire.

„Proiectul propus continuă şi completează iniţiativa Departamentului pentru Românii de Pretutindeni de a dezvolta un instrument informatic eficient prin care românii de pretutindeni pot obţine în timp scurt răspunsuri, asistenţă şi sprijin în diferite situaţii. Necesitatea a fost observată prin analizarea solicitărilor de informaţii primite de către D.R.P., care acoperă un domeniu larg de problematici aflate în aria de competenţe a mai multor instituţii publice, atât din România, cât şi din ţările unde există comunităţi de români”, prevede anunţul.

Ofertanţii trebuie să demonstreze lista principalelor servicii prestate similare în domeniu în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu o valoare totală cel puţin egală cu 36.000.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 24 februarie.