Drona de transport Changying-8 a efectuat cu succes primul său zbor de probă marți, pe aeroportul din Zhengzhou, Shanghai, China, potrivit Mediafax.

Aeronava a devenit astfel cea mai mare dronă cargo care a zburat până în prezent la nivel global. Testul a durat aproximativ 30 de minute, timp în care aparatul a atins o altitudine de circa 500 de metri, informează publicația Le Figaro.

Echipată cu aripi fixe, drona poate transporta până la 3,5 tone de marfă, fiind concepută pentru o gamă largă de misiuni logistice, de la transportul produselor perisabile până la livrarea echipamentelor de urgență. Potrivit presei chineze, autonomia maximă ar depăși 3.000 de kilometri.

Aparatul a fost dezvoltat de compania Beijing Beifang Changying UAV Technology și este destinat utilizării în operațiuni complexe, precum transportul pe distanțe lungi, aprovizionarea zonelor izolate sau intervențiile rapide în situații de criză.

Zborul inaugural marchează un nou pas în dezvoltarea transportului autonom de marfă. Până în prezent, majoritatea dronelor de livrare erau limitate la sarcini reduse, de ordinul kilogramelor sau al câtorva sute de kilograme. Cu o capacitate de 3,5 tone, Changying-8 deschide o nouă etapă, apropiindu-se de performanțele avioanelor cargo de dimensiuni mici.