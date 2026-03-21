Italia face un pas decisiv în reglementarea trotinetelor electrice, un fenomen care a explodat în marile orașe europene în ultimii ani. Începând cu 16 mai, utilizatorii vor fi obligați să își „înmatriculeze” trotinetele, potrivit reformei Codului Rutier adoptate pe 14 decembrie.

Cei care ignoră noua regulă riscă amenzi între 100 și 400 de euro pentru lipsa plăcuței de identificare. Iar aceasta este doar una dintre schimbările aduse de noul pachet legislativ.

Un sistem diferit de cel pentru autoturisme

Autoritățile italiene au fost nevoite să găsească o soluție adaptată acestor vehicule. Trotinetele electrice nu au număr de șasiu și nici nu pot fi înscrise în registrele auto clasice.

Așa că sistemul nu va fi legat de vehicul, ci de proprietar.

Concret, „înmatricularea” se face printr-un autocolant special, emis de Institutul Poligrafic și Monetăria Statului. Acesta are un format standard: dreptunghiular, plastifiat și nedetașabil. Include șase caractere alfanumerice, dispuse pe două rânduri, folosind litere de la B la Z (fără vocale și anumite consoane) și cifre între 2 și 9, potrivit Corriere della Sera.

Autocolantul trebuie montat fie pe aripa spate, fie — dacă aceasta lipsește — pe partea frontală a coloanei de direcție.

Reguli mai stricte pentru utilizatori

Noile măsuri nu se opresc însă la identificarea vehiculelor. Legislația introduce și reguli mai dure privind utilizarea trotinetelor electrice.

Viteza maximă rămâne limitată la 20 km/h, dar în zonele pietonale scade drastic, până la 6 km/h. În plus, circulația în afara zonelor urbane sau pe contrasens este interzisă.

O schimbare importantă este și introducerea asigurării obligatorii de răspundere civilă, similară RCA-ului pentru autoturisme. În același timp, casca de protecție devine obligatorie pentru toți utilizatorii, indiferent de vârstă.

Cum se obține plăcuța pentru trotinetă

Procesul este complet digitalizat. Cererea pentru autocolant se depune exclusiv online, prin platformele oficiale italiene dedicate serviciilor auto.

Solicitanții trebuie să se autentifice folosind un cont digital verificat — precum SPID sau Cartea de Identitate Electronică — și să completeze formularul aferent.

Costul nu este ridicat: 8,66 euro pentru emiterea plăcuței, la care se adaugă timbrele fiscale și alte taxe administrative. După procesare, autocolantul poate fi ridicat de la ghișeele desemnate.

Sistemul este disponibil atât pentru adulți, cât și pentru minori de peste 14 ani. În cazul acestora din urmă, cererea trebuie depusă de un părinte sau de tutorele legal.

Ce se întâmplă în caz de vânzare sau pierdere

Regulile acoperă și situațiile mai puțin obișnuite. Dacă plăcuța sau trotineta este pierdută, furată sau deteriorată, proprietarul trebuie să notifice autoritățile prin platforma online. În anumite cazuri, este necesară și depunerea unei plângeri la poliție în termen de 48 de ore.

La vânzare, lucrurile nu sunt nici ele automate. Plăcuța nu se transferă către noul proprietar.

Cel care vinde trebuie să solicite radierea acesteia, iar noul utilizator va fi obligat să obțină un autocolant nou, pe numele său.

Pe scurt, Italia încearcă să aducă ordine într-un segment care, până acum, a funcționat mai degrabă într-o zonă gri.

Iar direcția este clară: reguli mai stricte, responsabilitate mai mare și, inevitabil, costuri suplimentare pentru utilizatori.