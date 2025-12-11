Japonia suspendă aproape 900 de permise auto pentru șoferi prinși băuți pe bicicletă

Aproape 900 de șoferi din Japonia au rămas fără permis auto după ce au fost depistați conducând biciclete în stare de ebrietate, o consecință directă a noilor legi care înăspresc sancțiunile pentru „drink cycling”, transmite Mediafax.

Poliția japoneză a suspendat permisele auto a aproape 900 de persoane în primele nouă luni ale anului, după ce acestea au fost prinse circulând pe bicicletă sub influența alcoolului, potrivit BBC. Autoritățile au considerat că acești cicliști reprezintă un risc major și atunci când se află la volanul unei mașini, ceea ce a dus la aplicarea sancțiunilor.

Creșterea numărului de permise suspendate vine după introducerea unor noi reguli în noiembrie anul trecut, care prevăd pedepse mult mai dure pentru cicliștii băuți: până la trei ani de închisoare sau amenzi de până la 500.000 de yeni (aprox. 2.700 euro).

Pragul pentru sancționare a fost și el redus. Un ciclist poate fi penalizat dacă testul respirator indică minimum 0,15 mg/l alcool. Noile dispoziții permit aplicarea de sancțiuni și persoanelor care oferă alcool unui ciclist sau pun la dispoziție o bicicletă unei persoane care ar putea să o conducă în stare de ebrietate.

„Conducerea unei biciclete sub influența alcoolului poate provoca accidente grave. Sper ca toată lumea să respecte regula: Nu bea și nu pedala”, a declarat un oficial al poliției pentru Yomiuri Shimbun.

Datele oficiale arată că peste 4.500 de persoane au fost surprinse pedalând în stare de ebrietate între noiembrie 2024 și iunie 2025.

Popularitatea bicicletelor a crescut în timpul pandemiei, dar odată cu aceasta a crescut și numărul accidentelor: în 2023, Japonia a raportat peste 72.000 de accidente de bicicletă, echivalentul a peste 20% din totalul accidentelor rutiere.