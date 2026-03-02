Primăria Sectorului 1 a actualizat platforma online parcari.primariasector1.ro, astfel încât înscrierea pentru obținerea unui loc de parcare de reședință să se poată face integral digital, printr-o secțiune dedicată, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis luni de instituție, opțiunea de depunere a cererilor este disponibilă în secțiunea „SOLICITARE loc de parcare de reședință”. Întregul demers se desfășoară online, fără a mai fi necesară prezentarea la ghișeu.

Procedura este organizată pe etape, iar solicitanții primesc notificări automate prin e-mail cu privire la evoluția cererii. Sistemul gestionează automat regulile de repartizare, în timp ce verificarea documentelor este realizată de funcționarii Primăriei Sectorului 1. Atribuirea locurilor de parcare se face în conformitate cu regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 30 iunie 2025.

Utilizatorii pot accesa pagina informativă pusă la dispoziție de Primărie

Pe pagina principală a aplicației sunt disponibile și două secțiuni suplimentare: „Zona în care te încadrezi”, utilă pentru cei care doresc să afle gradul de ocupare al parcărilor de reședință din orice zonă a Sectorului 1, și „Cererea mea”, destinată persoanelor care au deja o solicitare validată și vor să verifice situația actuală a locurilor disponibile în apropierea locuinței.

Pentru detalii suplimentare despre funcționarea platformei și pentru a consulta tutorialele aferente fiecărei secțiuni, utilizatorii pot accesa pagina informativă pusă la dispoziție de Primărie.

De asemenea, angajații Serviciului Fond Imobiliar și Parcări oferă sprijin cetățenilor pe parcursul procesului de înscriere, telefonic la 0723.542.357, prin e-mail la parcari@primariasector1.ro sau direct la sediul Biroului Cetățeanului din strada Mureș nr. 18–24.