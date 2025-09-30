Mai poate avea cineva încredere în Google? Departamentului de Justiție al SUA poate cere divizarea companiei

Procesul Departamentului de Justiție al SUA (DOJ) împotriva Google privind monopolul din publicitatea digitală a adus în prim-plan o întrebare esențială: poate fi compania lăsată să funcționeze liber și să respecte regulile fără a fi divizată?, informează TheVerge.

Judecătoarea Leonie Brinkema, cea care conduce procesul, a redus disputa la un singur punct: încrederea. În a treia zi a audierilor, ea a întrebat ipotetic dacă o ordonanță menită să modifice comportamentul Google ar putea funcționa dacă „ați avea încredere că Google ar acționa cu bună credință ?”.

Întrebarea este una cu greutate, având în vedere precedentul procesului de anul trecut, când angajați Google ar fi folosit mesaje pe chat pentru a evita lăsarea de dovezi scrise, un comportament pe care judecătoarea l-a descris drept „dispreț sistemic pentru regulile probelor”.

Soluții propuse versus realitate

Departamentul de Justiție cere separarea platformei de schimb de reclame AdX și deschiderea sau chiar vânzarea uneltelor DFP folosite de editorii web, pentru a împiedica Google să reia controlul asupra pieței.

În schimb, Google propune doar restricționarea unor practici comerciale și participarea la licitații publicitare în mod similar concurenților săi. DOJ susține însă că aceste măsuri sunt insuficiente, și ar putea lăsa compania capabilă să monopolizeze din nou piața.

Tim Craycroft, director executiv la Google, a calificat propunerile DOJ drept „naive” și „incoerente”, și a avertizat asupra dificultăților și riscurilor implementării lor. Pe de altă parte, judecătoarea Brinkema a remarcat că „diavolul este în detalii”, și a comparat modificarea instrumentelor publicitare ale Google cu schimbarea cauciucurilor unei mașini. Practic, alegerea greșită poate afecta experiența utilizatorului.

Divizare sau alternative

Brinkema a analizat și opțiuni mai radicale, precum închiderea completă a AdX, soluție pe care Google însăși a luat-o în considerare în trecut în cadrul „Project Monday”.

Craycroft a explicat că, deși altă companie ar putea prelua AdX, există riscul creării unui nou monopol. În cazul unei divizări, Google ar trebui să transfere proprietatea intelectuală, contractele și codul de referință pentru ca un cumpărător să poată replica funcționalitățile. Totuși, compania nu poate garanta că acest cod va funcționa perfect în infrastructura unui terț.

Judecătoarea încearcă să stabilească ce este fezabil fără a afecta editorii și advertiserii care depind de produsele Google. În același timp, expertul de la Harvard, Robin Lee, a avertizat că Google are numeroase căi de a ocoli intențiile unei ordonanțe și toate stimulentele pentru a face acest lucru.

Implicațiile deciziei

Criticii Google au fost dezamăgiți după ce, într-un alt proces, un alt judecător a refuzat divizarea companiei. Dacă Brinkema va decide similar, există riscul ca piața să perceapă că Google „poate scăpa nepedepsită indiferent ce ar face”, după cum a avertizat Jed Dederick, Chief Revenue Officer la The Trade Desk.