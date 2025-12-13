Marco Rubio interzice utilizarea fontului Calibri în Departamentul de Stat / Motivul: este un font prea incluziv

Fontul Calibri este acuzat de secretarul de stat Marco Rubio ca fiind asociat cu diversitatea, echitatea, incluziunea și accesibilitatea. Într-o acțiune ciudată, Rubio a interzis fontul și a ordonat diplomaților să utilizeze fontul Times New Roman pentru documentele oficiale, potrivit The New York Times.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Fontul Calibri a fost ales pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Calibri, care este un font sans-serif, a fost aparent adoptat în 2023, în timpul mandatului lui Biden. A fost ales de către biroul DEI (Diversitate, Egalitate și Incluziune) al departamentului de atunci, care a fost desființat între timp de Rubio, în contextul directivelor anti-DEI ale administrației Trump.

Fontul a fost ales în efortul de a face documentele mai ușor de citit pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Fonturile sans-serif sunt cele fără spirale decorative și linii la capetele literelor. Cu liniile lor mai curate și spațierea ușor mai largă a literelor, ele sunt considerate mai accesibile pentru persoanele cu probleme care variază de la dislexie la vedere slabă.

Memo-ul lui Rubio a desemnat Times New Roman ca font oficial al mandatului său, afirmând că acesta va „restabili decența și profesionalismul” documentelor. Rubio a recunoscut în memo că Calibri nu era, în opinia sa, cel mai „ilegal, imoral, radical sau risipitor” exemplu de DEI, dar a criticat totuși fontul pentru că a contribuit la „degradarea” corespondenței oficiale a Departamentului de Stat.