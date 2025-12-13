dark
Marco Rubio interzice utilizarea fontului Calibri în Departamentul de Stat / Motivul: este un font prea incluziv

Daniel Simion
13 decembrie 2025
Sursa foto: GCS Malta
Fontul Calibri este acuzat de secretarul de stat Marco Rubio ca fiind asociat cu diversitatea, echitatea, incluziunea și accesibilitatea. Într-o acțiune ciudată, Rubio a interzis fontul și a ordonat diplomaților să utilizeze fontul Times New Roman pentru documentele oficiale, potrivit The New York Times.

Fontul Calibri a fost ales pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Calibri, care este un font sans-serif, a fost aparent adoptat în 2023, în timpul mandatului lui Biden. A fost ales de către biroul DEI (Diversitate, Egalitate și Incluziune) al departamentului de atunci, care a fost desființat între timp de Rubio, în contextul directivelor anti-DEI ale administrației Trump.

Fontul a fost ales în efortul de a face documentele mai ușor de citit pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Fonturile sans-serif sunt cele fără spirale decorative și linii la capetele literelor. Cu liniile lor mai curate și spațierea ușor mai largă a literelor, ele sunt considerate mai accesibile pentru persoanele cu probleme care variază de la dislexie la vedere slabă.

Memo-ul lui Rubio a desemnat Times New Roman ca font oficial al mandatului său, afirmând că acesta va „restabili decența și profesionalismul” documentelor. Rubio a recunoscut în memo că Calibri nu era, în opinia sa, cel mai „ilegal, imoral, radical sau risipitor” exemplu de DEI, dar a criticat totuși fontul pentru că a contribuit la „degradarea” corespondenței oficiale a Departamentului de Stat.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

