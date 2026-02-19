Meta Platforms a anunțat joi un parteneriat strategic multianual cu NVIDIA, menit să dezvolte infrastructură AI la scară globală, care să susțină antrenarea și rularea modelelor AI pentru miliarde de utilizatori ai platformelor companiei, inclusiv Facebook și Instagram.

Prin acest acord, Meta va implementa volume mari de procesoare NVIDIA Grace și milioane de plăci grafice Blackwell și Rubin, în centre de date proprii și în cloud, pentru a accelera sistemele de antrenament și inferență AI. Colaborarea acoperă domeniile de calcul și software, cu co-design între CPU, GPU și infrastructura de rețea, pentru a optimiza performanța și eficiența operațională, potrivit Interesting Engineering.

„Nimeni nu implementează AI la scară precum Meta, care integrează cercetarea cu infrastructura industrială pentru a alimenta cele mai mari sisteme de personalizare și recomandare din lume pentru miliarde de utilizatori”, a declarat Jensen Huang, CEO NVIDIA.

Optimizare energetică și performanță per watt

Parteneriatul prevede extinderea utilizării procesoarelor Arm-based NVIDIA Grace pentru centrele de date Meta, aceasta fiind prima implementare la scară largă exclusiv cu aceste CPU. În paralel, companiile pregătesc lansarea procesoarelor NVIDIA Vera, cu adoptare posibilă la scară largă începând cu 2027, pentru a crește eficiența energetică a infrastructurii AI și a consolida ecosistemul software Arm.

Meta va construi și o arhitectură unificată care să integreze propriile centre de date și mediile NVIDIA Cloud Partner, precum și switch-urile Ethernet NVIDIA Spectrum-X pentru a asigura performanță predictibilă și latență redusă în clusterelor GPU.

AI cu confidențialitate și securitate sporită

Pe lângă creșterea capacității de calcul, parteneriatul vizează și protecția datelor utilizatorilor. Meta a adoptat NVIDIA Confidential Computing pentru procesarea privată în WhatsApp, permițând funcții AI fără a compromite confidențialitatea datelor. Colaborarea se va extinde și la alte aplicații Meta, pentru a susține AI generativ cu protecție sporită a datelor la scară largă.

Investiție în viitorul inteligenței artificiale

Inginerii Meta și NVIDIA lucrează în continuare la co-designul modelelor AI de generație următoare, optimizând performanța și eficiența sistemelor AI la scară globală.

„Suntem încântați să ne extindem parteneriatul cu NVIDIA pentru a construi clustere de ultimă generație și a aduce superinteligența personală la dispoziția tuturor oamenilor din lume”, a declarat Mark Zuckerberg, CEO Meta.