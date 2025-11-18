Meta a obținut o victorie semnificativă în fața Federal Trade Commission (FTC), după ce un judecător federal a decis marți că achizițiile Instagram și WhatsApp nu încalcă legislația antitrust din Statele Unite. Hotărârea a fost pronunțată de judecătorul James Boasberg de la Tribunalul Districtual al SUA din Washington, D.C., într-un proces care a durat aproximativ șapte luni, relatează CNBC.

Procesul a fost intentat pentru prima dată în 2020, în timpul administrației Trump, iar FTC a acuzat Meta (fost Facebook) că a dobândit statut de monopol pe piața rețelelor sociale prin achizițiile Instagram (2012) și WhatsApp (2014). Comisia a cerut inclusiv separarea acestor platforme de compania-mamă.

Judecătorul Boasberg a respins argumentele FTC, declarând că instituția nu a reușit să demonstreze că Meta deține în continuare o poziție dominantă pe piață. „Indiferent dacă Meta a deținut sau nu putere de monopol în trecut, agenția trebuie să arate că aceasta continuă să dețină o astfel de putere acum,” a scris judecătorul în opinia sa. „Verdictul Curții de astăzi determină că FTC nu a făcut acest lucru.”

Aceasta nu este prima confruntare dintre FTC și Meta în instanță.

În 2021, același judecător a respins o versiune anterioară a plângerii, afirmând că FTC nu a furnizat suficiente dovezi pentru a arăta că „Facebook deține putere pe piață.” În urma acestei decizii, FTC a prezentat o plângere revizuită, cu detalii suplimentare despre numărul de utilizatori și comparații cu competitori precum Snapchat, Google+ și Myspace. În 2022, instanța a permis continuarea procesului.

Pe parcursul audierilor din 2025, în fața instanței au depus mărturie mai mulți foști și actuali executivi ai Meta, printre care CEO-ul Mark Zuckerberg, fosta COO Sheryl Sandberg și cofondatorul Instagram Kevin Systrom. Aceștia au argumentat că industria rețelelor sociale a evoluat semnificativ din 2012 până în prezent, iar compania se confruntă acum cu competiție intensă din partea unor platforme precum TikTok și YouTube.

Judecătorul a fost convins de acest argument, subliniind că utilizatorii se orientează după platforme care includ conținut video, iar modalitățile de interacțiune din social media s-au diversificat. „Cea mai utilizată parte a aplicațiilor Meta este similară cu ofertele de pe TikTok și YouTube” a precizat acesta. „Deși fiecare dintre dovezile prezentate de Meta poate fi contestată, toate arată o poveste consistentă: utilizatorii tratează TikTok și YouTube ca substituenți ai Facebook și Instagram, iar gradul de suprapunere competitivă este economic semnificativ.”

Procesul se încheie, astfel, cu o victorie importantă pentru Meta, la cinci ani după ce FTC a pornit acțiunea legală. Decizia vine și în contextul altor procese antitrust din Statele Unite, inclusiv împotriva Google. De exemplu, în septembrie, Google a evitat o sancțiune extremă, care ar fi presupus vânzarea browserului Chrome, deși a fost găsit vinovat de monopol ilegal în domeniul căutării online.

În urma verdictului, Meta rămâne proprietarul legal al platformelor Instagram și WhatsApp, consolidându-și poziția în industria tehnologică. Momentan, nu există informații cu privire la intenția FTC de a contesta decizia.