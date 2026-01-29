Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR), a anunțat un calendar clar de măsuri pentru ca semnătura electronică să funcționeze eficient în România, într-un demers care vizează deblocarea uneia dintre cele mai problematice componente ale digitalizării administrației publice.

Potrivit ministrului, în următoarele una-două luni, Ministerul Economiei va parcurge o serie de pași concreți, care includ emiterea normelor de aplicare pentru Legea nr. 214 privind semnătura electronică, amendarea actului normativ pentru alinierea la regulamentul european eIDAS 2.0, precum și ajustarea normelor subsecvente, astfel încât regulile să fie clare și ușor de aplicat în practică.

Succesul reformei nu va fi evaluat doar prin adoptarea de norme și modificări legislative

„Ne-am axat pe blocajele reale din utilizarea semnăturii electronice, pe interpretările diferite încă de la plecare și pe ce trebuie schimbat pentru ca digitalizarea să înceapă să funcționeze”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul subliniază că succesul reformei nu va fi evaluat doar prin adoptarea de norme și modificări legislative, ci prin impactul concret asupra interacțiunii dintre cetățeni, firme și stat.

„Succesul, din punctul meu de vedere, nu se va măsura doar prin normele publicate, ci în cât de simplu îi va fi unui om sau unei firme să interacționeze cu statul, cât timp economisește și câtă încredere capătă”, a precizat acesta.

Irineu Darău consideră că măsurile anunțate reprezintă un prim pas esențial pentru deblocarea unei legi considerate bune în esență, dar care, în lipsa unor norme clare, a rămas greu de aplicat. Obiectivul este ca digitalizarea să producă efecte vizibile în viața de zi cu zi a cetățenilor și a companiilor.

O precondiție pentru identitatea digitală

Totodată, oficialul atrage atenția că funcționarea corectă a semnăturii electronice este o condiție esențială pentru dezvoltarea identității digitale în România.

„Este o precondiție pentru identitatea digitală, respectiv autentificarea simplă și sigură în multiple platforme informatice, publice sau private”, a mai spus ministrul Economiei.

Demersul vine în contextul în care România se confruntă de ani de zile cu întârzieri și blocaje în implementarea serviciilor digitale, în ciuda existenței cadrului legislativ și a fondurilor europene dedicate transformării digitale.