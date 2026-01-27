Ministrul Darău: Digitalizarea reală contribuie direct la creșterea productivității, competitivității și eficienței operaționale, inclusiv în relația cu statul

Digitalizarea eficientă a organizațiilor contribuie direct la creșterea productivității, competitivității și eficienței operaționale, inclusiv în interacțiunea cu instituțiile statului, a declarat marți ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, la lansarea studiului IMM Digital Index, realizat de IMM România, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ministrul a subliniat că digitalizarea reală nu se limitează la implementarea unor soluții tehnice, ci presupune rezultate concrete în activitatea zilnică a companiilor. În acest context, el a arătat că îmbunătățirea competitivității economiei românești este esențială pentru atingerea unor obiective strategice, precum integrarea în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Potrivit lui Darău, statul trebuie să joace rolul unui facilitator în procesul de digitalizare și nu să devină un obstacol birocratic, mai ales în domenii sensibile precum securitatea datelor. Oficialul a evidențiat, totodată, importanța capitalului uman în tranziția digitală.

Ministrul a anunțat că Ministerul Economiei va pune accent pe dezvoltarea competențelor digitale, pe colaborarea dintre universități, școli și mediul privat, precum și pe extinderea învățământului dual. În opinia sa, acest tip de educație poate sprijini atât digitalizarea economiei, cât și retenția forței de muncă specializate în România.

Irineu Darău a atras atenția asupra diferenței dintre „transformare digitală” și „tranziție digitală”, considerând că, în cazul României, este mai corect să se vorbească despre un proces de tranziție, după două decenii de inițiative care nu au produs rezultate consistente.

În acest context, ministrul a criticat modul în care au fost implementate sistemele de semnătură electronică și identitate digitală, pe care le-a calificat drept un eșec de guvernanță și de management. El a afirmat că, la peste 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, aceste instrumente nu sunt încă pe deplin funcționale și accesibile, în ciuda obligațiilor europene asumate.

Darău a mai precizat că digitalizarea trebuie să fie însoțită de debirocratizare, iar una dintre prioritățile sale la preluarea mandatului a fost deblocarea sistemului de semnătură electronică. Potrivit acestuia, o identitate digitală funcțională este esențială pentru utilizarea pe scară largă a aplicațiilor publice și private, inclusiv de către cetățenii cu competențe digitale limitate.

Studiul IMM Digital Index, lansat de IMM România, reprezintă un demers în premieră la nivel național și urmărește evaluarea nivelului de digitalizare al microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din România. Raportul analizează atât gradul actual de digitalizare, cât și tendințele identificate de specialiști și de sisteme de inteligență artificială.