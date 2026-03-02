Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că, în actualul context, o creștere a prețului carburanților mai mare de 3-5 bani pe litru nu are justificare economică.

Potrivit acestuia, scenariile vehiculate în spațiul public privind atingerea pragului de 10 lei pentru benzină sau motorină sunt nefondate, scrie Mediafax.

„O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Speculațiile privind motorina sau benzina la 10 lei sunt minciuni.

Nu există niciun argument rațional, comercial sau economic pentru ca prețul să ajungă la aceste niveluri”, a afirmat ministrul.

El a precizat că autoritățile monitorizează situația și că încă de sâmbătă sunt analizate evoluțiile din piață.

Totodată, Bogdan Ivan a respins scenariul unei scumpiri de 30%, catalogându-l drept exclus și avertizând asupra riscului de panică indusă la nivel național.

Ministrul a adăugat că România dispune de stocuri suficiente, atât în depozitele curente, cât și în rezervele de urgență, pentru a putea menține stabilitatea prețurilor în cazul unor situații excepționale.

În paralel, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a avertizat într-o analiză transmisă presei că depășirea pragului de 9–10 lei pe litru ar putea deveni realistă dacă prețul țițeiului se menține o perioadă mai lungă la 90–100 de dolari pe baril.

Potrivit acestuia, o astfel de evoluție ar putea fi determinată de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și de eventuale perturbări ale traficului prin Strâmtoarea Ormuz.